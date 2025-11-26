onedio
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sürpriz Karar: Yılda İki Kez Yapılan Ara Tatiller Kaldırılıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.11.2025 - 07:17

Eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması yönünde velilerden çok sayıda talep geldiğini belirten Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Çalışan anne ve babalar sıkıntı yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor” dedi. Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay Mardin’in haberine göre; Ara tatille ilgili yıllardır analiz yaptıklarını belirten Bakan Yusuf Tekin, uygulamayı seneye kaldırabileceklerinin sinyalini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin ziyaretini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, 2019 yılından bu yana eğitim dönemi içerisinde iki defa uygulanan birer haftalık ara tatilin kaldırılacağı sinyalini verdi. Çalışan anne babaların zorluklar yaşadığını ve çocukların okula dönüşte sıkıntı yaşadığını belirten Milli Eğitim Bakanı şunları söyledi:

“Bu konuda velilerden çok talep geliyor, çalışan anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Yine , öğretmenlerimiz ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.”

İşte Bakan Tekin’in diğer konulardaki açıklamalarından satır başları: 

“Bakanlığın verdiği ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulması ve velilere ek külfet oluşturulmaması konusunda, Teftiş Kurulu Başkanlığımız özel okullarda ani denetimler yapıyor. Bakanlık kitapları veriyor çünkü. Niye vatandaşın çocuğundan bunun için ek ücret alınsın. Buna izin vermeyiz.”

“Ek atama, mevzuat açısından mümkün değil. Şimdi 2024 yılında yapılan KPSS'ye ilişkin ek atama isteniyor. Yani 2024'te sınav yapıldı, 2025'te başka bir sınav yapıldı. Bizim, 2024'te yapılan sınavla şimdi bir atama yapmamız hukuki açıdan mümkün değil.”

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracağız dedik ve yaygınlaştırıyoruz. Şu anda her yerde altyapımızı oluşturuyoruz. Her yatırım programımızda okul öncesiyle ilgili yatırımlar koyuyoruz. Okul öncesinin zorunlu olması, bunun altyapısı oluşturulmadan yapılabilecek bir şey değil. Ama biz şu anda epeyce kontenjan oluşturduk.”

“Heybeliada Ruhban Okulunu ilişkin, Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanlığının süreci belirlemesinin ardından; Milli Eğitim Bakanlığı alınan kararı hayata geçirmek üzere gerekeni yapacaktır.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
