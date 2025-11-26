Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sürpriz Karar: Yılda İki Kez Yapılan Ara Tatiller Kaldırılıyor!
Eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması yönünde velilerden çok sayıda talep geldiğini belirten Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Çalışan anne ve babalar sıkıntı yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor” dedi. Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay Mardin’in haberine göre; Ara tatille ilgili yıllardır analiz yaptıklarını belirten Bakan Yusuf Tekin, uygulamayı seneye kaldırabileceklerinin sinyalini verdi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin ziyaretini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım.
