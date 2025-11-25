onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımı Sayesinde Ortamlara Saçılan Gurme Bilgiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımı Sayesinde Ortamlara Saçılan Gurme Bilgiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2025 - 22:46

X'in Twitter olduğu zamanlardan beri istikrarlı bir şekilde varlığını sürdüren o akımı hepimiz biliyoruz. Bir fotoğraf paylaşılıyor ve bu fotoğrafa açıklama olarak 'Bana bilmediğim bir şey söyle' yazılıyor. Tabii cebindeki ilginç bilgileri satmak için her zaman gerekli ortamı ve şartları bulamayan X ahalisi fırsattan istifade ederek bildiği bütün ilginç bilgileri bir pozun altında kamuya açıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakalım akımın son versiyonunda nasıl bilgilerle buluştuk?

Bakalım akımın son versiyonunda nasıl bilgilerle buluştuk?
twitter.com

İlk bilgi biraz uzun ama oldukça ilgi çekici...

İlk bilgi biraz uzun ama oldukça ilgi çekici...

Sonra sahneye Japon bir mühendis olan Shuji Nakamura çıktı. O dönemde büyük şirketler galyum nitrürün işe yaramayacağını söylüyor, araştırmacıların çoğu vazgeçmiş görünüyordu. Ama Nakamura küçük bir bütçeyle bu malzeme üzerinde çalışmaya devam etti. Galyum nitrür kristalini üretmenin yolunu bulduktan sonra içine indiyum ekleyerek bildiğimiz yüksek parlaklıklı mavi LED’i ortaya çıkardı. Bu yaklaşık 1994 yılına denk geliyor ve o andan itibaren her şey değişmiş oluyor.

Mavi LED’in icadı aslında dev bir kapıyı açıyor. Çünkü mavi LED olmadan beyaz LED üretilemiyordu. Mavi LED’e fosfor kaplama eklenince beyaz ışık elde edilmeye başlandı ve bugün kullandığımız enerji tasarruflu LED ampuller böyle ortaya çıktı. Elektrik tüketimi dünya çapında ciddi şekilde düştü, ekran teknolojileri gelişti, telefonlardan televizyonlara kadar her şey daha parlak, daha ince ve daha dayanıklı hale geldi.

Bu başarının büyüklüğü nedeniyle Shuji Nakamura, Isamu Akasaki ve Hiroshi Amano, 2014 yılında Nobel Fizik Ödülü’nü aldı. Nobel komitesi bu icadı, enerji tasarrufu sağlayan ve dünyanın aydınlatma biçimini kökten değiştiren bir buluş olarak tanımladı.

Bugün LED teknolojisinin bu kadar yaygın ve güçlü hale gelmesinin temelinde, yıllarca yapılamayan bir şeyin inadıyla peşinden koşulması yatıyor. Mavi LED’in ortaya çıkışı, tam anlamıyla modern teknolojinin aydınlanma anı sayılıyor.

Biraz da borsalar...

Biraz da borsalar...
twitter.com

Tarihi ilginçlikler olmazsa olmaz.

Tarihi ilginçlikler olmazsa olmaz.
twitter.com

Biraz da görgü...

Biraz da görgü...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hala bilmeyen vardır diye...

Hala bilmeyen vardır diye...
twitter.com

Futbol da bu akımın olmazsa olmazı.

Futbol da bu akımın olmazsa olmazı.
twitter.com

İlginç bir rekor...

İlginç bir rekor...
twitter.com

Biraz da sinema diyelim.

Biraz da sinema diyelim.
twitter.com

Anadolu futbolu üzerine bir bilgi.

Anadolu futbolu üzerine bir bilgi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sırada fizik var.

Sırada fizik var.
twitter.com

Nişastasını da almış olur.

Nişastasını da almış olur.
twitter.com

Bu da ilginç bir öykü.

Bu da ilginç bir öykü.
twitter.com

Bilgiler böyle;

Bilgiler böyle;
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın