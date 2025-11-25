Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Ayasofya Camii'nde Yapılan Çalışmalara Tepki Gösterdi
Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı Ayasofya'da yapılan restorasyon çalışmalarına ve çalışmalar için tarihi yapının içine sokulan ağır iş makineleri hakkında uyarılarda bulundu. Resmi Instagram hesabından çalışmaların gidişatını sorgulayan ünlü akademisyen Ayasofya'nın çökmesi halinde faturanın Türklere çıkarılacağını söyledi.
Geçtiğimiz gün kubbe yenileme çalışmaları için tarihi yapının içine giren iş makinelerinin fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü.
İlber Ortaylı ise resmi Instagram hesabında bu görüntülere tepki gösterdi, olasılıklar karşısında uyarılarda bulundu.
