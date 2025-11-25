onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Ayasofya Camii'nde Yapılan Çalışmalara Tepki Gösterdi

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Ayasofya Camii'nde Yapılan Çalışmalara Tepki Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2025 - 21:46

Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı Ayasofya'da yapılan restorasyon çalışmalarına ve çalışmalar için tarihi yapının içine sokulan ağır iş makineleri hakkında uyarılarda bulundu. Resmi Instagram hesabından çalışmaların gidişatını sorgulayan ünlü akademisyen Ayasofya'nın çökmesi halinde faturanın Türklere çıkarılacağını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz gün kubbe yenileme çalışmaları için tarihi yapının içine giren iş makinelerinin fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü.

Geçtiğimiz gün kubbe yenileme çalışmaları için tarihi yapının içine giren iş makinelerinin fotoğrafları sosyal medyaya düşmüştü.

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ve bir yıl süren hazırlıklar sonucunda oluşturulan platformda hareket eden araçların yapıya bir zarar vermeyeceğini açıklamıştı. Ancak açıklamaya karşın uzmanlar endişelerini dile getirdi.

İlber Ortaylı ise resmi Instagram hesabında bu görüntülere tepki gösterdi, olasılıklar karşısında uyarılarda bulundu.

İlber Ortaylı ise resmi Instagram hesabında bu görüntülere tepki gösterdi, olasılıklar karşısında uyarılarda bulundu.

'Ayasofya bu yükü gerçekten kaldıramaz; mimariden hiç anlamıyorlar. Bırakın kamyonu, vinci… Oraya araba bile giremez. Bu müdahalelerin tesiri er ya da geç ortaya çıkacak. Yapının altı tamamen dehlizlerle dolu; her gelen Ayasofya’ya babasının mülkü gibi davranıyor. Tekrar söylüyorum: O yapı çökerse dünya bunun faturasını Türklere çıkaracak. Peki ne kadar ton yük kaldırabileceğini nereden biliyorlar? Bu işleri yapanlar hangi veriye dayanıyorlar? Anthemios’a mı sordular Mimar Sinan’a mı?' paylaşımını yapan Ortaylı hafta sonu konuyla ilgili detaylı bir yazı yazacağını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
5
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın