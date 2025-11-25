Yapay Zekaya Konum ve Zaman Komutu Vererek Tarihi Görseller Oluşturmak Mümkün

Yapay zeka hakkında pek çok tartışma konusu mevcut. İşsizlik, etik veya patent gibi pek çok konu teknoloji dünyasında tartışılıyor. Ancak bu tartışmalar sürerken yeni güncellemeler ve yeni özellikler de ekleniyor. Son zamanlarda sosyal medyada insanları en çok şaşırtan özellik ise tarihi görseller üretmek ve bunu yapmak için o tarihi olayın yaşandığı konumu ve o anın zamanını girmek.