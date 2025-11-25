onedio
Yapay Zekaya Konum ve Zaman Komutu Vererek Tarihi Görseller Oluşturmak Mümkün

Yapay Zekaya Konum ve Zaman Komutu Vererek Tarihi Görseller Oluşturmak Mümkün

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.11.2025 - 17:07

Yapay zeka hakkında pek çok tartışma konusu mevcut. İşsizlik, etik veya patent gibi pek çok konu teknoloji dünyasında tartışılıyor. Ancak bu tartışmalar sürerken yeni güncellemeler ve yeni özellikler de ekleniyor. Son zamanlarda sosyal medyada insanları en çok şaşırtan özellik ise tarihi görseller üretmek ve bunu yapmak için o tarihi olayın yaşandığı konumu ve o anın zamanını girmek.

Bir kullanıcı Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini o yerin konumu ve o anın tarihini girerek böyle çizdirdi.

'Create an image at 31.7785° N, 35.2296° E, April 3, 33 CE, 15:00 hours.'

Aripgpt isimli kullanıcı ise bunu Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarihte ve yerde denedi.

Yapay zekanın dakika dakika olayları tahmin etmesi ise şaşırttı.

Bir kullanıcı da İstanbul'un fethini resmettirdi.

Daha gerçekçi versiyonlar geldi.

Viyana Kuşatması böyle resmedildi.

