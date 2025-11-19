Kıymadan Yapılan Ev İşi Et Döner Trendi Sosyal Medyayı Domine Etti
Son yıllarda artan gıda enflasyonu ve bunun restoran fiyatlarına yansımasının yanında bir de halihazırda pahalı olan dışarıdan yemek yemenin de artan zehirlenme vakalarıyla birleşmesi vatandaşı alternatif çözümlere itti. Bu alternatiflerin en meşhuru da son zamanlarda Reels, TikTok gibi mecraları esir alan evde döner tarifi.
Klasik dönerin aksine kıymanın soğanlı ve yoğurtlu bir harçla fırın kağıdında rulo halinde pişirilmesiyle oluşan bu tarif pek çok kişi tarafından denendi. Kimileri başarılı kimileri başarısız buldu. Kısa videolarla başlayan ve akıma dönen bu tarifin yansımaları X'e de taşındı.
Kabaca tarif şu şekilde;
Tabii bu tarif X'te de konuşuldu.
İronik yorumlar da geldi.
İç burkan detayları gözler önüne seren de...
Önyargılı yaklaşanlar da var.
Deneyen de...
Bazıları da bunun muadil bile olamayacağını öne sürdü.
Maliyet hesabı da ortaya çıktı.
Farklı noktalara parmak basanlar da oldu.
