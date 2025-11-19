onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kıymadan Yapılan Ev İşi Et Döner Trendi Sosyal Medyayı Domine Etti

Kıymadan Yapılan Ev İşi Et Döner Trendi Sosyal Medyayı Domine Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.11.2025 - 16:29

Son yıllarda artan gıda enflasyonu ve bunun restoran fiyatlarına yansımasının yanında bir de halihazırda pahalı olan dışarıdan yemek yemenin de artan zehirlenme vakalarıyla birleşmesi vatandaşı alternatif çözümlere itti. Bu alternatiflerin en meşhuru da son zamanlarda Reels, TikTok gibi mecraları esir alan evde döner tarifi.

Klasik dönerin aksine kıymanın soğanlı ve yoğurtlu bir harçla fırın kağıdında rulo halinde pişirilmesiyle oluşan bu tarif pek çok kişi tarafından denendi. Kimileri başarılı kimileri başarısız buldu. Kısa videolarla başlayan ve akıma dönen bu tarifin yansımaları X'e de taşındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kabaca tarif şu şekilde;

Tabii bu tarif X'te de konuşuldu.

Tabii bu tarif X'te de konuşuldu.

İronik yorumlar da geldi.

İronik yorumlar da geldi.
twitter.com

İç burkan detayları gözler önüne seren de...

İç burkan detayları gözler önüne seren de...
twitter.com

Önyargılı yaklaşanlar da var.

Önyargılı yaklaşanlar da var.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Deneyen de...

Deneyen de...
twitter.com

Bazıları da bunun muadil bile olamayacağını öne sürdü.

Bazıları da bunun muadil bile olamayacağını öne sürdü.
twitter.com

Maliyet hesabı da ortaya çıktı.

Maliyet hesabı da ortaya çıktı.
twitter.com

Farklı noktalara parmak basanlar da oldu.

Farklı noktalara parmak basanlar da oldu.
twitter.com

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın