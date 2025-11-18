Mekanların Açık Alanlarında Sigara İçilmesi Tartışma Yarattı

Sigara sadece içen kişilerin değil yakınındaki kişilerin de olumsuz etkilendiği bir kötü alışkanlık. Uzun süredir kapalı alanlarda sigara yasak olsa da açık alanlarda da pek çok sigara içmeyen dumandan, nefes alamamaktan ve pasif içisi olmaktan şikayetçi. Hal böyle olunca sigara içenler ve içmeyenler arasında tartışmalar da çıkıyor. Bu tartışmalar dijital dünyanın siyaset meydanı X'e de yansıyor.