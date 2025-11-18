Mekanların Açık Alanlarında Sigara İçilmesi Tartışma Yarattı
Sigara sadece içen kişilerin değil yakınındaki kişilerin de olumsuz etkilendiği bir kötü alışkanlık. Uzun süredir kapalı alanlarda sigara yasak olsa da açık alanlarda da pek çok sigara içmeyen dumandan, nefes alamamaktan ve pasif içisi olmaktan şikayetçi. Hal böyle olunca sigara içenler ve içmeyenler arasında tartışmalar da çıkıyor. Bu tartışmalar dijital dünyanın siyaset meydanı X'e de yansıyor.
Taylan Yıldız bir paylaşımında cafelerin iyi masalarının sigara içenlere ayrıldığından şikayet etti.
Tabii itiraz edenler de oldu.
Bazıları tepkisini ironik bir şekilde verdi.
Farklı alternatifler sunan da oldu.
Tek derdimiz bu mu diyenler de çıktı.
Ancak destekleyenler de tartışmaya katılanların önemli bir kısmını temsil ediyordu.
Siz ne düşünüyorsunuz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
