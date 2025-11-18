onedio
Mekanların Açık Alanlarında Sigara İçilmesi Tartışma Yarattı

Mekanların Açık Alanlarında Sigara İçilmesi Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.11.2025 - 20:39

Sigara sadece içen kişilerin değil yakınındaki kişilerin de olumsuz etkilendiği bir kötü alışkanlık. Uzun süredir kapalı alanlarda sigara yasak olsa da açık alanlarda da pek çok sigara içmeyen dumandan, nefes alamamaktan ve pasif içisi olmaktan şikayetçi. Hal böyle olunca sigara içenler ve içmeyenler arasında tartışmalar da çıkıyor. Bu tartışmalar dijital dünyanın siyaset meydanı X'e de yansıyor.

Taylan Yıldız bir paylaşımında cafelerin iyi masalarının sigara içenlere ayrıldığından şikayet etti.

Taylan Yıldız bir paylaşımında cafelerin iyi masalarının sigara içenlere ayrıldığından şikayet etti.

Kendisini 'Ben iki yaşındaki kızımla temiz havada kafede dışarıda oturamayacak mıyım?Kafeler en güzel masaları sigara içenlere ayırmışlar, (eğer akıllarına gelirse) sigara içmeyenler sığıntı gibi kıyıda köşede ayrılan masalarda.Buna kanuni düzenleme gelmesi lazım. Kimse kimsenin zehrini solumak zorunda değil.' sözleriyle ifade etti.

Tabii itiraz edenler de oldu.

Bazıları tepkisini ironik bir şekilde verdi.

Farklı alternatifler sunan da oldu.

Tek derdimiz bu mu diyenler de çıktı.

Ancak destekleyenler de tartışmaya katılanların önemli bir kısmını temsil ediyordu.

👇

👇

👇

👇

Siz ne düşünüyorsunuz?

