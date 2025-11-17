Feyyaz Yiğit Çalışmak Üzerine Yaptığı Tespitiyle Hem Ezber Bozdu Hem Alkış Aldı

Komedyen, senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit son yılların öne çıkan isimlerinden biri. İbrahim Selim'in YouTube için hazırladığı talk show'a katılan ünlü komedyen hem projeleri hem de hayata dair görüşleriyle dikkat çekti. Evde oturmayı sevdiğini söylemeyesiyle sosyal medyaya kesitleri düşen Yiğit bir tespiti de çalışmak ve başarmak üzerineydi.

Son yıllarda başta ünlüler ve varlıklı insanlar başta olmak üzere pek çok kişinin aşıladığı çok çalışmanın karşılığının başarı olacağı düşüncesine katılmadığını söyleyen Yiğit, kendisinin şanslı olduğunu belirterek her zaman çalışmanın da bir işe yarayamayabileceğini söyleyerek ezber bozdu. Bu da sosyal medyada takdir topladı.