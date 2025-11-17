onedio
Feyyaz Yiğit Çalışmak Üzerine Yaptığı Tespitiyle Hem Ezber Bozdu Hem Alkış Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.11.2025 - 15:35

Komedyen, senarist ve oyuncu Feyyaz Yiğit son yılların öne çıkan isimlerinden biri. İbrahim Selim'in YouTube için hazırladığı talk show'a katılan ünlü komedyen hem projeleri hem de hayata dair görüşleriyle dikkat çekti. Evde oturmayı sevdiğini söylemeyesiyle sosyal medyaya kesitleri düşen Yiğit bir tespiti de çalışmak ve başarmak üzerineydi. 

Son yıllarda başta ünlüler ve varlıklı insanlar başta olmak üzere pek çok kişinin aşıladığı çok çalışmanın karşılığının başarı olacağı düşüncesine katılmadığını söyleyen Yiğit, kendisinin şanslı olduğunu belirterek her zaman çalışmanın da bir işe yarayamayabileceğini söyleyerek ezber bozdu. Bu da sosyal medyada takdir topladı.

Feyyaz Yiğit İbrahim Selim'in konuğuydu.

6 sezonluk Gibi macerasını sonlandırdıktan sonra bu kez sinema oyunculuğunu konuşturan Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer'le başrollerini paylaştığı Intouchables'ın Türkçe uyarlaması olan Yan Yana filmiyle büyük gişe başarısı yakaladı. Gerek yeni filmi gerek eski ve gelecekteki projeleri hakkında soruları yanıtlayan Yiğit bir YouTube kanalına konuk oldu.

Klasik motivasyon konuşmalarını sevmediğini söyleyen Yiğit şunları söyledi;

Tabii bu tespit X ahalisince övgü aldı.

twitter.com

Katılanlar da oldu.

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
