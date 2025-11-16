Kurtlar Vadisi'nin Prof. Dr. Abuzer Kömürcü'sü ve Oğlu Erdal Kömürcü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü'yü canlandıran Muhammed Cangören ve Abuzer Kömürcü'nün oğlu Zürriyetsiz Erdal'ı canlandıran Sefa Güneş yıllar sonra bir araya geldi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damgasını vuran, hala daha milyonların favorisi, Türk dizi tarihinin de efsanesi olan Kurtlar Vadisi'ni hatırlamayan yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kurtlar Vadisi’nin efsane ikilisi Abuzer Kömürcü ile oğlu Erdal Kömürcü, yıllar sonra yeniden buluştu.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Çok iyi yaa