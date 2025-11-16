onedio
Kurtlar Vadisi'nin Prof. Dr. Abuzer Kömürcü'sü ve Oğlu Erdal Kömürcü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 22:46

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Abuzer Kömürcü'yü canlandıran Muhammed Cangören ve Abuzer Kömürcü'nün oğlu Zürriyetsiz Erdal'ı canlandıran Sefa Güneş yıllar sonra bir araya geldi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Bir döneme damgasını vuran, hala daha milyonların favorisi, Türk dizi tarihinin de efsanesi olan Kurtlar Vadisi'ni hatırlamayan yoktur.

İlk bölümü 15 Ocak 2003'te yayınlanan Kurlar Vadisi, 4 sezon, 97 bölüm sürmüştü. Her karakterinin ayrı olay olduğu ve hafızalara kazındığı dizide en dikkat çekenlerden ikisi de Prof. Dr. Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal Kömürcü'ydü. 

Aslan Bey, Çakır, Abdülhey gibi pek çok karakterin yer aldığı dizideki Zürriyetsiz Erdal karakterinin apayrı bir yeri olmuştu. Abuzer Kömürcü'nün oğlu olarak karşımıza çıkan Erdal, dizideki en antipatik karakterlerin başında geliyordu.

Kurtlar Vadisi’nin efsane ikilisi Abuzer Kömürcü ile oğlu Erdal Kömürcü, yıllar sonra yeniden buluştu.

Abuzer Kömürcü'ye hayat veren Muhammed Cangören ve Erdal Kömürcü, nam-ı diğer Zürriyetsiz Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin, bir örnek giyinerek yıllar sonra kameralara beraber poz verdi. 

Her yer buram buram nostalji koktu, Kurtlar Vadisi hayranlarının da keyfi pek yerine geldi ama ikilinin arasında aniden kapanan yaş farkı göze fena battı. Sosyal medya kullanıcıları baba oğulu canlandıran ikilinin daha çok abi kardeş gibi durduğuna ve Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin'in yaşlı gözüktüğüne kanaat getirdi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
