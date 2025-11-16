Kurtlar Vadisi'nin Prof. Dr. Abuzer Kömürcü'sü ve Oğlu Erdal Kömürcü Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

İlk bölümü 15 Ocak 2003'te yayınlanan Kurlar Vadisi, 4 sezon, 97 bölüm sürmüştü. Her karakterinin ayrı olay olduğu ve hafızalara kazındığı dizide en dikkat çekenlerden ikisi de Prof. Dr. Abuzer Kömürcü ve oğlu Erdal Kömürcü'ydü.

Aslan Bey, Çakır, Abdülhey gibi pek çok karakterin yer aldığı dizideki Zürriyetsiz Erdal karakterinin apayrı bir yeri olmuştu. Abuzer Kömürcü'nün oğlu olarak karşımıza çıkan Erdal, dizideki en antipatik karakterlerin başında geliyordu.