Yeni Kare Geldi: Hem Aşka Hem Ateşe Düşen Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'yla Benzerliği Dikkat Çekti!

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlediğimiz ve hem performansı hem güzelliğiyle gündeme oturan Serenay Sarıkaya, 1 yılı aşkın süredir ünlü şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşıyor.

Başından bu yana sosyal medyanın en tartışmalı çiftleri arasında yer alan ikili, kimileri tarafından çok beğenilir ve yakıştırılırken, kimileri tarafından da yüzyılın en alakasız çifti olarak görülüyor.

Zaman zaman haklarında ayrılık haberleri çıksa da çiftimiz, şaka maka 1 yıl 7 aydır aşkın tadını birlikte çıkarıyor. Öyle çok göz önünde yaşamıyorlar ama sağ olsunlar paylaştıkları karelerden ilişkilerine vakıf olabiliyoruz!