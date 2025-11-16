onedio
Yeni Kare Geldi: Hem Aşka Hem Ateşe Düşen Mert Demir'in Serenay Sarıkaya'yla Benzerliği Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 20:54

2024'ün nisan ayından bu yana tam gaz aşk yaşamaya devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den yeni aşk karesi geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye'nin en popüler ve en beğenilen oyuncularından biri olan Serenay Sarıkaya'yı uzunca bir süredir tek bir isimle konuşuyoruz!

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlediğimiz ve hem performansı hem güzelliğiyle gündeme oturan Serenay Sarıkaya, 1 yılı aşkın süredir ünlü şarkıcı Mert Demir'le aşk yaşıyor. 

Başından bu yana sosyal medyanın en tartışmalı çiftleri arasında yer alan ikili, kimileri tarafından çok beğenilir ve yakıştırılırken, kimileri tarafından da yüzyılın en alakasız çifti olarak görülüyor. 

Zaman zaman haklarında ayrılık haberleri çıksa da çiftimiz, şaka maka 1 yıl 7 aydır aşkın tadını birlikte çıkarıyor. Öyle çok göz önünde yaşamıyorlar ama sağ olsunlar paylaştıkları karelerden ilişkilerine vakıf olabiliyoruz!

Ayşe Barım meselesinden sonra kabuğuna çekilen Serenay Sarıkaya'yı bu yaz neredeyse hiç görmedik biliyorsunuz.

Geçtiğimiz haftalarda ödül töreninde görüntülenen Sarıkaya, Dilara Fındıkoğlu elbisesi tercih etmiş, tarzıyla da sosyal medyayı ikiye bölmüştü. 

Bu sefer aşk karesi Mert Demir'den geldi. Birkaç saat önce sosyal medya hesabından yeni bir dump paylaşan Mert Demir'in gönderisinde dikkat çeken tek poz Serenay'la olan, eski film karelerine benzer karesi oldu. 

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in git gide birbirine benziyor olması dikkat çekti. Seven, sevdiğine benzer derler ya hani, onun tam da vücut bulmuş hali gibi değil mi sizcede? Hadi yorumlarda buluşalım.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
