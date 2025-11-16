onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Kez Eşi Ali Atay'la Aynı Dizide Rol Alan Hazal Kaya, Gala İmajı ve Tarzıyla "Bu Kim?" Dedirtti!

İlk Kez Eşi Ali Atay'la Aynı Dizide Rol Alan Hazal Kaya, Gala İmajı ve Tarzıyla "Bu Kim?" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.11.2025 - 22:04

Eşi Ali Atay'la beraber, altı yıllık evlilikleri süresince ilk kez bir projede beraber yer alacak olan Hazal Kaya, yeni dizileri Sekizinci Aile'nin galasında yeni tarzı ve imajıyla dikkat çekti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2019 yılından bu yana evli olan meslektaşlar Hazal Kaya ve Ali Atay, 6 yıllık evlilikleri süresince ilk kez bir dizide beraber rol alıyor.

2019 yılından bu yana evli olan meslektaşlar Hazal Kaya ve Ali Atay, 6 yıllık evlilikleri süresince ilk kez bir dizide beraber rol alıyor.

Belki denk gelmişsinizdir, 19 Kasım'da Disney platformunda yayınlanması beklenen Sekizinci Aile dizisi, şimdiden büyük ses getirmiş durumda.  Ali Atay'ın yönetmen, oyuncu ve senarist olarak yer aldığ Sekizinci Aile'nin kadrosunda Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu ve Serkan Keskin gibi güçlü isimler yer alıyor. 

6 yıldır evli olan ve iki de çocuğu olan Ali Atay ve Hazal Kaya için bambaşka bir heyecan olan dizi, tekstil sektöründe mütevazı bir başlangıç yapan Basmacıgil Ailesi’nin, hırs, para, aşk ve güç arasında şekillenen yolculuğunu konu alacak.

3 gün sonra izleyicisiyle buluşacak Sekizinci Aile'nin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

3 gün sonra izleyicisiyle buluşacak Sekizinci Aile'nin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.

Galada tüm gözleri üzerine anında toplayan isim ise Hazal Kaya oldu. Bir süre önce saçlarını sarıya boyattığını paylaştığı hikayelerden anladığımız, fakat yakından göremediğimiz Hazal Kaya, galaya hem yeni imajı hem de tarzıyla damga vurdu. 

Hazal Kaya'yı gören sosyal medya kullanıcılarının 'Tanıyamadım' yorumları peş peşe geldi.

Buyurun, önce sizi son zamanlarda verdiği kilolar ve yeni imajıyla dikkat çeken Hazal Kaya'yla baş başa bırakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın