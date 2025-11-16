İlk Kez Eşi Ali Atay'la Aynı Dizide Rol Alan Hazal Kaya, Gala İmajı ve Tarzıyla "Bu Kim?" Dedirtti!
Eşi Ali Atay'la beraber, altı yıllık evlilikleri süresince ilk kez bir projede beraber yer alacak olan Hazal Kaya, yeni dizileri Sekizinci Aile'nin galasında yeni tarzı ve imajıyla dikkat çekti.
2019 yılından bu yana evli olan meslektaşlar Hazal Kaya ve Ali Atay, 6 yıllık evlilikleri süresince ilk kez bir dizide beraber rol alıyor.
3 gün sonra izleyicisiyle buluşacak Sekizinci Aile'nin galası geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.
Buyurun, önce sizi son zamanlarda verdiği kilolar ve yeni imajıyla dikkat çeken Hazal Kaya'yla baş başa bırakalım.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
