onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
9 Yıl Önce Yapay Zeka Devrimi Hakkında Paylaşım Yapan X Kullanıcısı

9 Yıl Önce Yapay Zeka Devrimi Hakkında Paylaşım Yapan X Kullanıcısı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.11.2025 - 19:12

İnsanoğlu olarak kehanette bulunmayı, ileriye dönük tahminler yapmayı ve tutan veya tutmayan tahminleri takip etmeyi seviyoruz. Teknoloji anlamında da sokaktaki vatandaştan teknoloji devlerinin CEO'larına pek çok kişi tahminlerde hatta bazen de kehanetlerde bulundu. Bunların bir kısmı tuttu bir kısmı tutmadı. Ancak 2016 yılında Zeynep isimli bir kullanıcının attığı tweette içerisinde bulunduğumuz yapay zeka devrimi öngörüldü. O paylaşım tekrar hatırlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Hayatımıza hızlı bir giriş yapan yapay zeka halen daha tartışılıyor. İşin etik, ticari yönü hukuk, eğitim, istihdam gibi alanlara etkisi çokça konuşuluyor. Ekranlarımıza kısa sürede hızlı bir giriş yapan yapay zeka çalışmaları yıllardır yapılıyordu ama Zeynep isimli kullanıcı en popüler yapay zeka asistanlarından ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI hakkında bir tahminde bulunmuş. Hem de 2016 yılında.

Tabii paylaşımın adeta hortlaması tepkileri de beraberinde getirdi.

Tabii paylaşımın adeta hortlaması tepkileri de beraberinde getirdi.
twitter.com

Tabii paylaşımın şirket kurulduktan kısa süre sonra yapılması da bir nebze şaşırttı.

Tabii paylaşımın şirket kurulduktan kısa süre sonra yapılması da bir nebze şaşırttı.
twitter.com

Diğer tepkilere göz atalım 👇

Diğer tepkilere göz atalım 👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Paylaşımı yapan kişi bir de açıklama yaptı.

Paylaşımı yapan kişi bir de açıklama yaptı.
twitter.com

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın