9 Yıl Önce Yapay Zeka Devrimi Hakkında Paylaşım Yapan X Kullanıcısı

İnsanoğlu olarak kehanette bulunmayı, ileriye dönük tahminler yapmayı ve tutan veya tutmayan tahminleri takip etmeyi seviyoruz. Teknoloji anlamında da sokaktaki vatandaştan teknoloji devlerinin CEO'larına pek çok kişi tahminlerde hatta bazen de kehanetlerde bulundu. Bunların bir kısmı tuttu bir kısmı tutmadı. Ancak 2016 yılında Zeynep isimli bir kullanıcının attığı tweette içerisinde bulunduğumuz yapay zeka devrimi öngörüldü. O paylaşım tekrar hatırlatıldı.