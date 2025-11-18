9 Yıl Önce Yapay Zeka Devrimi Hakkında Paylaşım Yapan X Kullanıcısı
İnsanoğlu olarak kehanette bulunmayı, ileriye dönük tahminler yapmayı ve tutan veya tutmayan tahminleri takip etmeyi seviyoruz. Teknoloji anlamında da sokaktaki vatandaştan teknoloji devlerinin CEO'larına pek çok kişi tahminlerde hatta bazen de kehanetlerde bulundu. Bunların bir kısmı tuttu bir kısmı tutmadı. Ancak 2016 yılında Zeynep isimli bir kullanıcının attığı tweette içerisinde bulunduğumuz yapay zeka devrimi öngörüldü. O paylaşım tekrar hatırlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tabii paylaşımın adeta hortlaması tepkileri de beraberinde getirdi.
Tabii paylaşımın şirket kurulduktan kısa süre sonra yapılması da bir nebze şaşırttı.
Diğer tepkilere göz atalım 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Paylaşımı yapan kişi bir de açıklama yaptı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın