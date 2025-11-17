onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
12 Yıl Önce Yapılan Koronavirüs Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

12 Yıl Önce Yapılan Koronavirüs Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.11.2025 - 12:30

2019 yılının sonlarında bulunan ve 2020 yılından sonraki birkaç yılda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını pek çok tarihçiye göre son yüzyılda 2. Dünya Savaşı ile birlikte yaşanmış en önemli olaydan biri. Tüm dünyayı etkilemesi, kapanmalar, bozulan tedarik zinciri, aşı çalışmaları ve dünyadaki tüm dengeleri bir virüs nedeniyle altüst olmasının etkileri günümüzde bile halen konuşuluyor. Bir Twitter kullanıcısının 2013 yılında koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşım ve aynı kişinin 2016 yılından beri paylaşım yapmaması da kafaları karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi

Paylaşım şöyleydi
twitter.com

Marco Acortes isimli kullanıcının 3 Haziran 2013 tarihinde 'Koronavirüs geliyor' paylaşımı yıllar sonra ortaya çıktı. Hesaptan 9 yıldır yeni paylaşım gelmemesi dikkat çekti.

Tabii tepkiler de gecikmedi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.
twitter.com

Paylaşım milyonlarca görüntülenme aldı.

Paylaşım milyonlarca görüntülenme aldı.

Ortalığa farklı spekülasyonlar da atıldı.

Ortalığa farklı spekülasyonlar da atıldı.
twitter.com

Dünyaca ünlü fenomen Mr Beast bile GTA 6'nın ne zaman geleceğini sordu.

Dünyaca ünlü fenomen Mr Beast bile GTA 6'nın ne zaman geleceğini sordu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yerli X kullanıcıları da kendince olayı yorumladı.

Yerli X kullanıcıları da kendince olayı yorumladı.
twitter.com

Ancak bu paylaşım ve çıkan spekülasyonlar ne kadar doğru?

Ancak bu paylaşım ve çıkan spekülasyonlar ne kadar doğru?
twitter.com

Aslına bakarsanız Koronavirüs ailesi, insanlarda ilk olarak 1960'ların ortalarında keşfedildi.1965 yılında İngiliz araştırmacılar David Tyrrell ve Robert Bynoe tarafından izole edilmiş ve tanımlandı. Bu virüsler genellikle hafif solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir RNA virüs ailesidir. Yani 2003'teki SARS ve 2012'de MERS ile yakın zamanda tekrar gündeme gelen bu virüs ailesi zaten dünyaca biliniyordu. Dolayısıyla COVID 19 bu ailenin bir türü olduğu için ismi kamuoyunda koronavirüs olarak tanımlandı.

Paylaşımı yapan kişiden 2016'dan beri haber alınamadığını da pek çok kullanıcı yalanladı.

Paylaşımı yapan kişiden 2016'dan beri haber alınamadığını da pek çok kullanıcı yalanladı.

2021 yılında bir YouTube videosu paylaşan kişinin Instagram hesabı da mevcut.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın