12 Yıl Önce Yapılan Koronavirüs Paylaşımı Kafaları Karıştırdı
2019 yılının sonlarında bulunan ve 2020 yılından sonraki birkaç yılda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını pek çok tarihçiye göre son yüzyılda 2. Dünya Savaşı ile birlikte yaşanmış en önemli olaydan biri. Tüm dünyayı etkilemesi, kapanmalar, bozulan tedarik zinciri, aşı çalışmaları ve dünyadaki tüm dengeleri bir virüs nedeniyle altüst olmasının etkileri günümüzde bile halen konuşuluyor. Bir Twitter kullanıcısının 2013 yılında koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşım ve aynı kişinin 2016 yılından beri paylaşım yapmaması da kafaları karıştırdı.
Paylaşım şöyleydi
Tabii tepkiler de gecikmedi.
Paylaşım milyonlarca görüntülenme aldı.
Ortalığa farklı spekülasyonlar da atıldı.
Dünyaca ünlü fenomen Mr Beast bile GTA 6'nın ne zaman geleceğini sordu.
Yerli X kullanıcıları da kendince olayı yorumladı.
Ancak bu paylaşım ve çıkan spekülasyonlar ne kadar doğru?
Paylaşımı yapan kişiden 2016'dan beri haber alınamadığını da pek çok kullanıcı yalanladı.
