12 Yıl Önce Yapılan Koronavirüs Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

2019 yılının sonlarında bulunan ve 2020 yılından sonraki birkaç yılda tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını pek çok tarihçiye göre son yüzyılda 2. Dünya Savaşı ile birlikte yaşanmış en önemli olaydan biri. Tüm dünyayı etkilemesi, kapanmalar, bozulan tedarik zinciri, aşı çalışmaları ve dünyadaki tüm dengeleri bir virüs nedeniyle altüst olmasının etkileri günümüzde bile halen konuşuluyor. Bir Twitter kullanıcısının 2013 yılında koronavirüsle ilgili yaptığı paylaşım ve aynı kişinin 2016 yılından beri paylaşım yapmaması da kafaları karıştırdı.