Türklerin En Çok Yaşadığı Avrupa Ülkesinde Yeni Cezalar: Yere İzmarit ve Meyve Kabuğu Atan Yandı!

Yeni ceza kataloğunda, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında toplumsal hayatla ilgili pek çok karar yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre Berlin halkını ve ziyaretçileri yakından ilgilendiren pek çok ihlalde verilebilecek para cezaları rekor düzeyde artırıldı.

Artık plastik poşetler, tek kullanımlık karton bardaklar, meyve suyu kutuları veya sakızlar yere atıldığı takdirde 250 ile 500 euro düzeyinde ceza kesilecek. Cam şişe, cam kırıkları, çivi, hurda metal ve demir parçaları gibi dönüşümü ve bertaraf edilmesi zor olan atıkları kent sokaklarına veya kamu alanlarına atmanın cezasının üst sınırı da 800 euroya yükseltildi.