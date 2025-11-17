onedio
Türklerin En Çok Yaşadığı Avrupa Ülkesinde Yeni Cezalar: Yere İzmarit ve Meyve Kabuğu Atan Yandı!

Türklerin En Çok Yaşadığı Avrupa Ülkesinde Yeni Cezalar: Yere İzmarit ve Meyve Kabuğu Atan Yandı!

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
17.11.2025 - 11:32

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğa dostu bir yaşam için yeni kararlar alındı. Senato, kent genelinde kirlilik ile mücadele kapsamında yeni kararları onayladı. Yeni kararlara göre sokaklara moloz dökmek, sigara izmariti, meyve kabukları atmak büyük cezalara neden olacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Senato, yeni ceza kataloğunu kabul etti.

Almanya'nın başkenti Berlin’de Senato, yeni ceza kataloğunu kabul etti.

Yeni ceza kataloğunda, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında toplumsal hayatla ilgili pek çok karar yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre Berlin halkını ve ziyaretçileri yakından ilgilendiren pek çok ihlalde verilebilecek para cezaları rekor düzeyde artırıldı.

Artık plastik poşetler, tek kullanımlık karton bardaklar, meyve suyu kutuları veya sakızlar yere atıldığı takdirde 250 ile 500 euro düzeyinde ceza kesilecek. Cam şişe, cam kırıkları, çivi, hurda metal ve demir parçaları gibi dönüşümü ve bertaraf edilmesi zor olan atıkları kent sokaklarına veya kamu alanlarına atmanın cezasının üst sınırı da 800 euroya yükseltildi.

Yere sigara izmariti atmanın cezası ise 80 ila 120 eurodan 250 ila 3 bin euro düzeyine çıkarıldı.

Yere sigara izmariti atmanın cezası ise 80 ila 120 eurodan 250 ila 3 bin euro düzeyine çıkarıldı.

Ancak bu suçu işleyen kişinin yasaktan haberinin olmaması durumunda, ilk aşamada 55 euro uyarı cezası da verilebilecek. Ayrıca Sigara paketlerini, kağıt parçalarını veya meyve kabuklarını yere atanlara 30 ile 40 euro arasında uyarı cezası verilecek. 

Sokaklara büyük ebatlarda eşya bırakmaya da ceza geliyor. Küvet, karyola gibi büyük eşyaları sokağa atmanın cezası bin 500 ile 4 bin euro arasında. Bu kategorideki atıkların daha büyük hacimli olması halinde ceza miktarı 11 bin euroya kadar yükselebilecek.

