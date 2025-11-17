Kar, Yağmur Bekleyeni Üzen Haber: Bugünün Meteoroloji Haritası Ağustostan Bir Gün Gibi!

Meteoroloji, 17 Kasım haritasını paylaştı. Kasım ayıyla birlikte havaların soğuyacağını, yağmur yağacağını düşünenlere kötü haber, Meteoroloji'den geldi. 'Bugün yağmur var mı?' sorusunu merak edenlere Meteoroloji'nin yanıtı 'Hayır' oldu. MGM'nin 17 Kasım haritası ağustostan kalma bir günü neredeyse aratmıyor. Yapılan açıklamada 'Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor' denildi.