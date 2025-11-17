Kar, Yağmur Bekleyeni Üzen Haber: Bugünün Meteoroloji Haritası Ağustostan Bir Gün Gibi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Kasım Pazartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre bugün, adeta ağustostan kalma bir gün gibi. Ülke genelinde güneşli havanın hakim olacağı 17 Kasım Pazartesi günü için sıcaklık uyarısı da yapıldı. Yapılan açıklamada sıcaklıkların 4 derece kadar artacağı belirtildi.
17 Kasım hava durumu: Bugün yağmur var mı? Sıcaklık arttı mı?
Sıcaklık arttı mı? Meteoroloji 4 derece artacağını açıkladı.
