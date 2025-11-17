onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kar, Yağmur Bekleyeni Üzen Haber: Bugünün Meteoroloji Haritası Ağustostan Bir Gün Gibi!

Kar, Yağmur Bekleyeni Üzen Haber: Bugünün Meteoroloji Haritası Ağustostan Bir Gün Gibi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.11.2025 - 07:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Kasım Pazartesi gününe dair hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre bugün, adeta ağustostan kalma bir gün gibi. Ülke genelinde güneşli havanın hakim olacağı 17 Kasım Pazartesi günü için sıcaklık uyarısı da yapıldı. Yapılan açıklamada sıcaklıkların 4 derece kadar artacağı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

17 Kasım hava durumu: Bugün yağmur var mı? Sıcaklık arttı mı?

17 Kasım hava durumu: Bugün yağmur var mı? Sıcaklık arttı mı?

Meteoroloji, 17 Kasım haritasını paylaştı. Kasım ayıyla birlikte havaların soğuyacağını, yağmur yağacağını düşünenlere kötü haber, Meteoroloji'den geldi. 'Bugün yağmur var mı?' sorusunu merak edenlere Meteoroloji'nin yanıtı 'Hayır' oldu. MGM'nin 17 Kasım haritası ağustostan kalma bir günü neredeyse aratmıyor. Yapılan açıklamada 'Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor' denildi.

Sıcaklık arttı mı? Meteoroloji 4 derece artacağını açıkladı.

Sıcaklık arttı mı? Meteoroloji 4 derece artacağını açıkladı.

Meteoroloji'nin 17 Kasım hava tahmin raporuna göre bugün sıcaklık artıyor: 'Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.'

Öte yandan kuvvetli rüzgar uyarısı da yapıldı. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında bugün kuvvetli rüzgar etkili olması bekleniyor. Öğleden sonra etkili olacak rüzgarın saatte 40-60 km hızla esmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın