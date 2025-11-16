Yaklaşık 19 Yıl Ceza Almıştı: Şule Çet Davasındaki Sanık Berk Akand Tahliye Oldu
Ankara’da cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20. katından “düşerek” hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in davasında 3 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand’ın cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Alican Uludağ / Twitter
Üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de patronu Çağatay Aksu ve Berk Akand ile bir araya geldiği bir plazadan “düşerek” hayatını kaybetmişti.
Gazeteci Alican Uludağ, yaklaşık 19 yıl hapis cezası alan Berk Akand’ın, 8 yıl sonra cezaevinden çıktığını açıkladı.
Berk Akand'ın Twitter'da silinen paylaşımı cevabı 👇
