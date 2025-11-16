onedio
Yaklaşık 19 Yıl Ceza Almıştı: Şule Çet Davasındaki Sanık Berk Akand Tahliye Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2025 - 14:50

Ankara’da cinsel saldırıya uğradıktan sonra plazanın 20. katından “düşerek” hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet’in davasında 3 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand’ın cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Alican Uludağ / Twitter

Üniversite öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018’de patronu Çağatay Aksu ve Berk Akand ile bir araya geldiği bir plazadan “düşerek” hayatını kaybetmişti.

Şule Çet’in ölümü intihar denilerek gizlenmeye çalışılmış ancak kamuoyunda gündem olan olay sonrasında Çağatay Aksu ve Berk Akand gözaltına alınmıştı.

Aksu, cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet ve 12 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme Aksu’ya iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti. 

Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Berk Akand’ın cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Alican Uludağ, yaklaşık 19 yıl hapis cezası alan Berk Akand’ın, 8 yıl sonra cezaevinden çıktığını açıkladı.

twitter.com

'Şule Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş.

Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara 'cesaret' veriyor.'

Berk Akand'ın Twitter'da silinen paylaşımı cevabı 👇

twitter.com

'Alayına inat hoşbuldum canım'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
