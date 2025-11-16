Yaklaşık 19 Yıl Ceza Almıştı: Şule Çet Davasındaki Sanık Berk Akand Tahliye Oldu

Şule Çet’in ölümü intihar denilerek gizlenmeye çalışılmış ancak kamuoyunda gündem olan olay sonrasında Çağatay Aksu ve Berk Akand gözaltına alınmıştı.

Aksu, cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet ve 12 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme Aksu’ya iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti.

Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.

Berk Akand’ın cezaevinden tahliye olduğu ortaya çıktı.