İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama: Bahis Soruşturması Genişleyecek!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik yeni bir açıklamada bulundu. TFF'nin bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmadığını ve sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapıldığı belirtildi. Başsavcılık, 'Soruşturmanın genişlemesi mümkündür' dedi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolda bahis skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın