İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Açıklama: Bahis Soruşturması Genişleyecek!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
16.11.2025 - 20:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasına ilişkin yürütülen soruşturmaya yönelik yeni bir açıklamada bulundu. TFF'nin bildirdiği isimlerle sınırlı kalınmadığını ve sürekli güncellenen geniş bir veri havuzu üzerinden derinlemesine analiz yapıldığı belirtildi. Başsavcılık, 'Soruşturmanın genişlemesi mümkündür' dedi

Futbolda bahis skandalına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan duyuruda, 

'Elde edilecek deliller doğrultusunda soruşturmanın sistemli şekilde genişlemesi mümkündür.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı duyuruya göre, soruşturma, futbolun tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde genişletildi.

• İlk aşamada 20 hakem gözaltına alındı.

• 8 hakem tutuklandı, diğerlerinin incelemesi devam ediyor.

TFF'nin bildirdiği hakemlerin dışındaki isimler de inceleniyor.

• Hakemlerin mal varlıkları, özel ilişkileri ve yurt dışı bağlantıları da mercek altına alındı.

• Hakemlerin kendi yönettikleri maçlar dahil çeşitli maçlara bahis oynadıkları tespit edildi.

• Hakemlerin yurt dışı irtibatları araştırılıyor.

• TFF'nin bildirdiği futbolcuların kimlik bilgileri ve disiplin süreçleri de incelemeye alındı.

• Suç gelirlerinin aklanması ihtimaline karşı mali analizler, teknik takip, dijital incelemeler yapıldığı ifade edildi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
