ABD’li Ünlü YouTuber Jack Doherty Gözaltına Alındı: 3 Ayrı Suçlama Var

İsmail Kahraman
16.11.2025 - 13:54

ABD’li fenomen Jack Doherty, Miami’de uyuşturucu bulundurma ve polise direnme suçlamasıyla gözaltına alındı. YouTube’da normal insanları kışkırtarak çektiği videolarla popüler hale gelen Jack Doherty’nin milyonlarca takipçisi bulunuyor.

ABD’nin en tartışılan içerik üreticilerinden Jack Doherty dün Miami’de canlı yayınından bir kaç saat sonra gözaltına alındı.

TikTok ve Instagram’da toplam 13 milyon, YouTube’da ise 15 milyon takipçisi bulunan Jack Doherty, üzerinde bulunan uyuşturucu maddeler ve polise direnme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tutuklanmadan bir kaç önce canlı yayın yapan ve bir yattan fotoğraf paylaşan Jack Doherty için 3 bin 500 dolar kefalet ücreti belirlendiği öğrenildi.

Jack Doherty’nin gözaltına alındığı anlar 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
