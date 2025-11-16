ABD’li Ünlü YouTuber Jack Doherty Gözaltına Alındı: 3 Ayrı Suçlama Var

TikTok ve Instagram’da toplam 13 milyon, YouTube’da ise 15 milyon takipçisi bulunan Jack Doherty, üzerinde bulunan uyuşturucu maddeler ve polise direnme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Tutuklanmadan bir kaç önce canlı yayın yapan ve bir yattan fotoğraf paylaşan Jack Doherty için 3 bin 500 dolar kefalet ücreti belirlendiği öğrenildi.