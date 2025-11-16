ABD’li Ünlü YouTuber Jack Doherty Gözaltına Alındı: 3 Ayrı Suçlama Var
ABD’li fenomen Jack Doherty, Miami’de uyuşturucu bulundurma ve polise direnme suçlamasıyla gözaltına alındı. YouTube’da normal insanları kışkırtarak çektiği videolarla popüler hale gelen Jack Doherty’nin milyonlarca takipçisi bulunuyor.
ABD’nin en tartışılan içerik üreticilerinden Jack Doherty dün Miami’de canlı yayınından bir kaç saat sonra gözaltına alındı.
Jack Doherty’nin gözaltına alındığı anlar 👇
