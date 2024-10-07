Ünlü Yayıncı Bir Mesaj Uğruna Milyonluk Spor Arabayı Pert Etti, Üstüne Bir de Ban Yedi
Ünlü Yayıncı Bir Mesaj Uğruna Milyonluk Spor Arabayı Pert Etti, Üstüne Bir de Ban Yedi
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Jack Doherty internet aleminin en tartışmalı isimlerinden.
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Jack Doherty yağmurlu havada araç kullanırken bir yandan da mesajlaşmak isteyince işin sonu tahmin edileceği üzere pek de iyi bitmedi.
Yayıncının vedalaştığı tek şey arabası da olmadı!
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