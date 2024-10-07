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Ünlü Yayıncı Bir Mesaj Uğruna Milyonluk Spor Arabayı Pert Etti, Üstüne Bir de Ban Yedi

Ünlü Yayıncı Bir Mesaj Uğruna Milyonluk Spor Arabayı Pert Etti, Üstüne Bir de Ban Yedi

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 12:39

İnternet aleminin tartışmalı isimlerinden olan yayıncı Jack Doherty araba kullanırken bir yandan mesajlaşmak isteyince milyonluk spor arabasını pert etmekle kalmadı, bir de yayın yaptığı platform Kick'ten banlandı!

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Jack Doherty internet aleminin en tartışmalı isimlerinden.

Jack Doherty internet aleminin en tartışmalı isimlerinden.

Kariyeri boyunca ırkçı hakaretler kullanmaktan tutun da bir dövüş etkinliğine ev sahipliği yapmaya kadar pek çok skandala karışan Doherty Kick üzerinden yaptığı canlı yayınlarla izleyicileri ile buluşuyor.

Jack Doherty yağmurlu havada araç kullanırken bir yandan da mesajlaşmak isteyince işin sonu tahmin edileceği üzere pek de iyi bitmedi.

Yayıncının vedalaştığı tek şey arabası da olmadı!

Yayıncının vedalaştığı tek şey arabası da olmadı!

Kazadan yanındak kişiyle birlikte ciddi bir yara almadan kurtulan Doherty'nin görüntüleri yayın yaptığı Kick'in de radarına takıldı. Platformun en ünlü yayıncılarından olan Jack Doherty kazanın ardından Kick'ten de ban yedi.

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