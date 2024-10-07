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Assassin's Creed Mirage Bir Yılın Ardından Steam'e Geliyor

Assassin's Creed Mirage Bir Yılın Ardından Steam'e Geliyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 11:56

Assassin's Creed serisinin şimdilik piyasadaki son halkası olan Assassin's Creed Mirage çıkışının üzerinden geçen bir yılın ardından nihayet Steam'de de oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

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Uzunca bir süredir Ubisoft oyunlarını ilk günden Steam'e çıkartmıyor.

Uzunca bir süredir Ubisoft oyunlarını ilk günden Steam'e çıkartmıyor.

Resmi olarak hiç açıklanmamış olsa da Ubisoft uzun süredir oyunlarını ilk günden Steam'e çıkartmıyor. Ancak durum Assassin's Creed Shadows ile değişecek gibi görünüyor zira oyun çıkar çıkmaz Steam'de de yerini alacak.

Assassin's Creed Mirage da çıkışının üzerinden geçen bir yılın ardından nihayet Steam yolcusu.

Assassin's Creed Mirage da çıkışının üzerinden geçen bir yılın ardından nihayet Steam yolcusu.

PC kanadında Steam'i es geçerek Epic Games Store için çıkan Assassin's Creed Mirage bizleri dokuzuncu yüzyıl Bağdat sokaklarına götürüyor ve serinin köklerine dönüşü vadediyordu. Oyun genel olarak ortalama yorumlarla karşılanmış, oyuncular cephesinde ise 7,1'lik Metacritic puanı almıştı.

Peki Assassin's Creed Mirage Steam'e ne zaman Steam'de yerini alacak?

Peki Assassin's Creed Mirage Steam'e ne zaman Steam'de yerini alacak?

Oyunun Steam sayfasında belirtilene göre bu ay içerisinde Steam kullanıcıları da Assassin's Creed Mirage ile buluşacaklar ancak net bir gün belirtilmiş değil. Ubisfot'un geçtiği çalkantılı süreçte bakalım Assassin's Creed Mirage Steam'de oyunculardan nasıl yorumlar toplayacak?

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