Assassin's Creed Mirage Bir Yılın Ardından Steam'e Geliyor
Assassin's Creed Mirage Bir Yılın Ardından Steam'e Geliyor
Assassin's Creed serisinin şimdilik piyasadaki son halkası olan Assassin's Creed Mirage çıkışının üzerinden geçen bir yılın ardından nihayet Steam'de de oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.
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Uzunca bir süredir Ubisoft oyunlarını ilk günden Steam'e çıkartmıyor.
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Assassin's Creed Mirage da çıkışının üzerinden geçen bir yılın ardından nihayet Steam yolcusu.
Peki Assassin's Creed Mirage Steam'e ne zaman Steam'de yerini alacak?
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