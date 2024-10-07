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GTA Online'ı Zombiler Basacak! GTA 5'in Karlı Açılış Mekanı Oyuna Ekleniyor

GTA Online'ı Zombiler Basacak! GTA 5'in Karlı Açılış Mekanı Oyuna Ekleniyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 10:48

GTA Online tüm kaos ve çılgınlığın üstüne bir de yaklaşan Cadılar Bayramı etkinliği ile zombileri dünyasına konuk etmeye hazırlanıyor. Üstelik çok da tanıdık bir lokasyonda.

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Piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen 11 yılın ardından GTA Online oyuncuları oyunun hikaye modunun başladığı North Yankton bölgesine kavuşuyorlar.

Piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen 11 yılın ardından GTA Online oyuncuları oyunun hikaye modunun başladığı North Yankton bölgesine kavuşuyorlar.

Sınırlı süreli Cadılar Bayramı etkinliği hasebiyle GTA Online'a eklenecek olan North Yankton bölgesi hikaye modunda GTA 5 evrenine ilk ayak bastığımız ve Trevor ve Michael ilişkisinin temellerini öğrendiğimiz yerdi. Ancak etkinlik boyunca North Yankton karşımıza bambaşka bir şekilde çıkacak.

GTA Online'a zombiler ekleniyor!

GTA Online'a zombiler ekleniyor!

Malumunuz, Cadılar Bayramı yaklaşıyor ve yılın bu döneminde oyun firmalarından farklı etkinlikler görüyoruz. Rockstar Games de yaklaşan Cadılar Bayramı'nı oyuncuları karla kaplı North Yankton bölgesinde zombilerle baş başa bırakarak kutlayacak bir etkinlikle karşımıza çıkacak. Zombi modunun önümüzdeki hafta GTA Online'a eklenmesi planlanıyor.

Oyuncular yıllardır North Yankton'a çeşitli oyun hatalarını kullanarak gidebiliyorlardı.

Oyuncular yıllardır North Yankton'a çeşitli oyun hatalarını kullanarak gidebiliyorlardı.

Oyuncular bu yönde çağrı yapsalar da hikaye modunun açılış sekansının geçtiği bölge GTA Online'a bu zamana kadar hiç dahil edilmemişti. Oyuncular ise çareyi bölgeyi bazı oyun açıklarından yararlanarak ziyaret etmekte buluyorlardı ancak Rockstar Games bu açığı kapatmıştı. Kısacası uzun zamanın ardından GTA Online oyuncuları karla kaplı bölgeye yeniden ilk kez ayak basacaklar. Hem de zombiler eşliğinde!

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