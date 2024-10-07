GTA Online'ı Zombiler Basacak! GTA 5'in Karlı Açılış Mekanı Oyuna Ekleniyor
GTA Online'ı Zombiler Basacak! GTA 5'in Karlı Açılış Mekanı Oyuna Ekleniyor
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Piyasaya sürülmesinin üzerinden geçen 11 yılın ardından GTA Online oyuncuları oyunun hikaye modunun başladığı North Yankton bölgesine kavuşuyorlar.
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GTA Online'a zombiler ekleniyor!
Oyuncular yıllardır North Yankton'a çeşitli oyun hatalarını kullanarak gidebiliyorlardı.
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