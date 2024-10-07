GTA Online'ı Zombiler Basacak! GTA 5'in Karlı Açılış Mekanı Oyuna Ekleniyor

Oyuncular bu yönde çağrı yapsalar da hikaye modunun açılış sekansının geçtiği bölge GTA Online'a bu zamana kadar hiç dahil edilmemişti. Oyuncular ise çareyi bölgeyi bazı oyun açıklarından yararlanarak ziyaret etmekte buluyorlardı ancak Rockstar Games bu açığı kapatmıştı. Kısacası uzun zamanın ardından GTA Online oyuncuları karla kaplı bölgeye yeniden ilk kez ayak basacaklar. Hem de zombiler eşliğinde!