Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu: 20 GB Yer Kaplayacak

Herhangi bir erteleme olmazsa 11 Şubat 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Civilization 7 PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun ön sipariş fiyatı ise standart sürüm için Steam'de 70 dolar, PlayStation Store ve Xbox cephesinde ise 2.499,00 TL.