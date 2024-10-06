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Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu: 20 GB Yer Kaplayacak

Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu: 20 GB Yer Kaplayacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 17:37

Çıkışına artık gün saydığımız ve özellikle strateji oyunu severlerin merakla beklediği Civilization 7'nin sistem gereksinimleri nihayet belli oldu.

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Köklü strateji oyunu serisi Civilization serinin en yeni halkası Civilization 7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Köklü strateji oyunu serisi Civilization serinin en yeni halkası Civilization 7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

İlk oyunu 1991 yılında oyuncularla buluşan seri yıllar içerisinde kült mertebesine yükseldi ve adını özellikle strateji oyunu severler arasında unutulmaz bir noktaya taşmayı başardı. Haliyle serinin sıradaki oyunun beraberinde neler getireceği de büyük merak konusu.

Civilization 7'nin PC sistem gereksinimleri de nihayet ortaya çıktı.

Civilization 7'nin PC sistem gereksinimleri de nihayet ortaya çıktı.

20 GB'lık boş alan talep eden oyun ayrıca SSD kullanılmasını da tavsiye ediyor. Civilization 7'nin önerilen ve minimum sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi

  • İşletim Sistemi: 64 Bit Win 10

  • İşlemci: Intel i5-4690 veya Intel i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200

  • Bellek: 8 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 veya AMD RX 460 veya Intel Arc A380

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 20 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi

  • İşletim Sistemi:  64 Bit Win 10

  • İşlemci: Intel Core i5-10400 veya AMD Ryzen 5 3600X

  • Bellek: 16 GB RAM

  • Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya AMD RX 6600 veya  Intel Arc A750

  • DirectX: Sürüm 12

  • Depolama: 20 GB boş alan

Peki Civilization 7 ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?

Peki Civilization 7 ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?

Herhangi bir erteleme olmazsa 11 Şubat 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak olan Civilization 7 PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun ön sipariş fiyatı ise standart sürüm için Steam'de 70 dolar, PlayStation Store ve Xbox cephesinde ise 2.499,00 TL.

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