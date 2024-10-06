Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu: 20 GB Yer Kaplayacak
Civilization 7 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu: 20 GB Yer Kaplayacak
Çıkışına artık gün saydığımız ve özellikle strateji oyunu severlerin merakla beklediği Civilization 7'nin sistem gereksinimleri nihayet belli oldu.
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Köklü strateji oyunu serisi Civilization serinin en yeni halkası Civilization 7 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
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Civilization 7'nin PC sistem gereksinimleri de nihayet ortaya çıktı.
Peki Civilization 7 ne zaman çıkacak, fiyatı ne olacak?
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