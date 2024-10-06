The Sims 4'ün Yeni Genişleme Paketi Life & Death Tanıtıldı: Ne Yeniliklerle Geliyor?
The Sims 4'ün Yeni Genişleme Paketi Life & Death Tanıtıldı: Ne Yeniliklerle Geliyor?
The Sims 4 Life & Death genişleme paketi ile oyuncuları bu kez 'öteki tarafa' götürmeye hazırlanıyor. The Sims 4'ün yeni genişleme paketi Life & Death neler vadediyor ve ne zaman çıkacak gelin birlikte bakalım.
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2002 yılında çıkan ilk oyunundan beri The Sims serisinde hiç değişmeyen bir şey var, genişleme paketleri!
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Oynaması ücretsiz The Sims 4'ün sıradaki genişleme paketi Life & Death ise Sim'lerimizi öteki alemle haşır neşir ediyor.
Peki The Sims 4'ün Life & Death genişleme paketi ne zaman çıkacak?
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