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The Sims 4'ün Yeni Genişleme Paketi Life & Death Tanıtıldı: Ne Yeniliklerle Geliyor?

The Sims 4'ün Yeni Genişleme Paketi Life & Death Tanıtıldı: Ne Yeniliklerle Geliyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
06.10.2024 - 12:54

The Sims 4 Life & Death genişleme paketi ile oyuncuları bu kez 'öteki tarafa' götürmeye hazırlanıyor. The Sims 4'ün yeni genişleme paketi Life & Death neler vadediyor ve ne zaman çıkacak gelin birlikte bakalım.

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2002 yılında çıkan ilk oyunundan beri The Sims serisinde hiç değişmeyen bir şey var, genişleme paketleri!

2002 yılında çıkan ilk oyunundan beri The Sims serisinde hiç değişmeyen bir şey var, genişleme paketleri!

İstisnasız her The Sims oyununda gördüğümüz genişleme paketleri oyunlara yepyeni temalar, eşyalar, kimi durumda mahalleler ve farklı aksiyonlar da ekliyor. Kısacası The Sims oyunları bu genişleme paketleri ile bambaşka bir hale bürünebiliyor.

Oynaması ücretsiz The Sims 4'ün sıradaki genişleme paketi Life & Death ise Sim'lerimizi öteki alemle haşır neşir ediyor.

Peki The Sims 4'ün Life & Death genişleme paketi ne zaman çıkacak?

Peki The Sims 4'ün Life & Death genişleme paketi ne zaman çıkacak?

Rawenwood diyarına adım atacağımız ve ölümle yaşam arasındaki çizgiyi iyice silikleştireceğimiz Life & Death genişleme paketi 31 Ekim tarihinde PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Seris X/S ve Xbox One için çıkacak.

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