21 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Aralık'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' isimli YouTube formatına konuk olan isimlerden birisi de Reynmen oldu. Şarkıları ile kısa sürede büyük bir popülarite kazanan Reynmen adından sık bahsettiren sosyal medya fenomenlerinden biri. Reynmen son olarak sektördeki yakın arkadaşlarından olan Orkun Işıtmak'ın kanalına konuk oldu. Sorulan soruları yalan makinesine bağlı bir şekilde yanıtlayan ismin dürüstlüğü ölçüldü! O sorulardan birisi ise doğaçlama olarak Işıtmak tarafından Reymen'e soruldu. Reynmen'in verdiği cevap ise makine tarafından kısa sürede yalan olarak algılandı...
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2. Seda Sayan, yıllardır estetik ameliyatlarıyla gündemde olan ünlü isimlerden bir tanesi. Daha önce yüzüne sünnet derisi enjekte ettiren Sayan, son olarak eksozom tedavisiyle yeni bir yöntem denedi. Doktoruyla birikte eksozom tedavisini bebeklerin göbek bağından elde edilen hücre yenileyici protein kesecikleriyle yapılan bir cilt yenileme yöntemi olarak anlatan Sayan bu işlemle birlikte yeniden "yok artık" dedirtti. Sayan, bu tedaviyle daha genç ve canlı bir cilde kavuştuğunu belirterek sosyal medyada değişimini paylaştı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
3. Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde öksürük şikâyeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, ünlü sanatçıya kanser teşhisi konuldu. Keser, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, tedavi sürecine başladığını ve moralinin yüksek olduğunu belirtti. Türk müziğine uzun yıllarını adamış olan Keser'in bu haberi sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Keser'in katıldığı ödül törenindeki konuşması yürekleri burktu.
4. Dizi ve filmlerdeki başarısıyla olduğu kadar derbeder halleriyle de tanıdığımız Nejat İşler dün gece yine kameralara yakalandı. Önceki gün bir mekandan çıkarken görüntülenen isim ayakta durmakta zorluk çekti. İşler'in yaşadığı zor anlarda çevredekiler yardımına yetişti. Mekanın kapısından taksiye varamayan Nejat İşler yere kapaklandı. Detaylara birlikte bakalım...
5. Paylaşımlarıyla kısa süre içerisinde fenomen haline gelen Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ve özel hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. Estetiklerle baştan yaratılan Mika'nın değişimi de büyük ses getirmişti. Ses değiştirme ameliyatıyla sesini incelten isim estetiğin akla gelen birçok marifetinden yararlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda yüzünde vida olduğunu açıklayan isim duyanları ufak çaplı bir şoka sokmuştu. Sosyal medya akımlarını yakından takip eden Mika makyajlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor. Estetiklerinin üstüne bir de makyajıyla öne çıkan Mika kısa sürede doktorunu ayakta alkışlattı!
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6. Son dönemlerin en popüler şarkıcılarından biri olan Melek Mosso güçlü sesi, enstrüman yeteneği ve sahne şovlarıyla gündemden düşmüyor. Açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü şarkıcı, Kral Müzik YouTube kanalında gazeteci Serhat Tekin’in konuğu oldu. Mosso, kadın şarkıcılar arasındaki rekabet konusuna değindi. Yıllar önce zorbalandığını açıklayan Melek Mosso'nun bir hemcinsi sanatçıyla yaşadıklarını da itiraf etti.
7. Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran Binnur Kaya hem ekranların hem de magazin dünyasının en kıymetli isimlerinden. Canlandırdığı karakterlerle gönüllere kocaman tahtlar kuran usta oyuncu başarılarla dolu kariyeri kadar sempatik halleriyle de gönülleri fethediyor. Hal ve hareketlerinden doğallık akan Binnur Kaya bu sefer de Devin Özgür Çınar ve Melikşah Altuntaş'la çıktığı Berlin turuyla içimizi sıcacık etti.
8. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, bölümdeki açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. O günden bu yana adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bir dönem aşk yaşadığı Sinan Akçıl'la ayrılığına dair tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. İhanet iddiaları, performans videoları açıklamaları sonrası ex aşkı Sinan Akçıl'dan cevap gecikmemişti. Biz hala buna dair magazinsel detayları konuşurken, konuya hiç beklenmedik bir isim dahil oldu. Zehir zemberek sözlerle Hadise'yi hedef alan spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın lafları tansiyon yükseltti.
9. Gündüz kuşağı programlarının dikkat çeken isimlerinden olan Fatih Ürek yaptığı açıklamalarla da sıkça öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz akşam yaşandı. Bir mekanda sahne almadan önce gazeteciler ile sohbet eden Ürek'e set çalışanını kovdurduğu yönündeki iddialar soruldu. Söylemler karşısında hayatının şokunu yaşayan Fatih Ürek'in şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.
10. Kariyeri ve güzelliğiyle dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya şu sıralar çalkantılı magazin hayatıyla gündemde biliyorsunuz. Şarkıcı Mert Demir'le olan ayrılığı sonrası derbeder modlarda görüntülenip herkese ufak çaplı bir şaşkınlık yaşatmıştı. 'Kendine gel' nidalarının atıldığı Sarıkaya geçtiğimiz günlerde 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizi setinden paylaşımlar yaptı. Pek çok anını kaydırmalı postta toplayan Serenay Sarıkaya pozlarının arasına Mabel Matiz'in 'Ya Bu İşler Ne' parçasını arabesk şekilde yorumlamasını da iliştirdi. Milleti derbeder eden Sarıkaya'nın cildi de yorumlardan nasibini aldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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