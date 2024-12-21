Set Çalışanını Kovdurduğu İddiaları Sorulunca Hayatının Şokunu Yaşayan Fatih Ürek'ten Büyük Tepkiler!
Set Çalışanını Kovdurduğu İddiaları Sorulunca Hayatının Şokunu Yaşayan Fatih Ürek'ten Büyük Tepkiler!
Gündüz kuşağı programlarının dikkat çeken isimlerinden olan Fatih Ürek yaptığı açıklamalarla da sıkça öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz akşam yaşandı. Bir mekanda sahne almadan önce gazeteciler ile sohbet eden Ürek'e set çalışanını kovdurduğu yönündeki iddialar soruldu. Söylemler karşısında hayatının şokunu yaşayan Fatih Ürek'in şaşkınlığı dikkatlerden kaçmadı.
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Gündüz kuşağının önde gelen simalarından Fatih Ürek, uzun yıllardır magazin dünyasının ikonik figürlerinden biri olmuş durumda.
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Herkesin diline dolanan şarkılarının yanı sıra renkli kombinleri, sivri dilli açıklamaları ve değişimiyle de sıkça gündem olmayı başarıyor.
Sosyal medyada paylaştığı aşırı filtreli pozlarıyla dillere düşüp adından söz ettiriyor kendisi...
Ünlü şarkıcı bu kez de bambaşka bir olayla dikkatleri üzerine çekti. Magazin Burada'nın haberine göre, Fatih Ürek geçtiğimiz akşam sahne almadan önce muhabirlerle kısa bir sohbet etti.
Ürek, muhabirlerden gelen "Siz içeri giriş yaparken set çalışanı uygunsuz bir davranışta bulunmuş ve siz de onu kovdurmuşsunuz diye haberler çıktı" sözleriyle büyük afalladı.
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Duydukları karşısında hayatının şokunu yaşayan Fatih Ürek "Çocuklar ben yaptım mı öyle bir şey? Nereden çıktı bu? Bak takılırım ben, kızarım. Kimsenin ekmeğiyle oynanır mı? Hayatta böyle bir şey yaptığımı hatırlamıyorum ben olamaz. Çok disiplinliyim. Hatta fazla disiplinliyim ama kovmam, uyarırım. Asla kimseyi göndermedim. Menajerim veyahut oradaki insanlar konuşurlar. Vallahi göndermedim" diyerek iddiaları yalanladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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