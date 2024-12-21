"Tam Abiye Kuzu Değil mi?": Binnur Kaya'nın Berlin Çıkartmasındaki Doğal Halleri Yine Kendine Hayran Bıraktı!
"Tam Abiye Kuzu Değil mi?": Binnur Kaya'nın Berlin Çıkartmasındaki Doğal Halleri Yine Kendine Hayran Bıraktı!
Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran Binnur Kaya hem ekranların hem de magazin dünyasının en kıymetli isimlerinden. Canlandırdığı karakterlerle gönüllere kocaman tahtlar kuran usta oyuncu başarılarla dolu kariyeri kadar sempatik halleriyle de gönülleri fethediyor. Hal ve hareketlerinden doğallık akan Binnur Kaya bu sefer de Devin Özgür Çınar ve Melikşah Altuntaş'la çıktığı Berlin turuyla içimizi sıcacık etti.
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Şu dönemde, milyonlarca kişi tarafından çok sevilen ve bağırlara basılan çok az sanatçı vardır. Bu isimlerin arasında yer alanlardan biri de hiç şüphesiz ki Binnur Kaya'dır!
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Hayat verdiği her karakterle hafızalarımızın en güzel köşelerine kazınan usta sanatçı, yetenekleri kadar duruşuyla da büyük beğeni kazandı.
Ancak onu çok sevmemizdeki asıl nedense; doğallığını hiçbir zaman kaybetmeyip samimi ve eğlenceli hallerini içinden geldiği gibi yaşatması.
Attığı her adımla gözleri üzerine çekmeyi başaran Binnur Kaya, bu kez de Devin Özgür Çınar ve Melikşah Altuntaş'la birlikte Berlin turuna çıktı.
3 gün boyunca doyasıya eğlenen usta oyuncunun, lunaparktaki komik halleri ve sokaktaki Michael Jackson'ın Moonwalk'u yine izleyenleri mest etti.
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Melikşah Altuntaş'ın "Birlikte dünyanın her yerine gidilebilecek bi büyük usta ve genç çınarla Berlin’de üç günün özeti" notlu paylaşımının başrolü olan Binnur Kaya'nın sempatikliğine yorum ve beğeni yağdı.
Ünlü isimlerden ve sosyal medya kullanıcılarından gelen içten yorumları da bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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