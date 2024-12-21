"Tam Abiye Kuzu Değil mi?": Binnur Kaya'nın Berlin Çıkartmasındaki Doğal Halleri Yine Kendine Hayran Bıraktı!

Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran Binnur Kaya hem ekranların hem de magazin dünyasının en kıymetli isimlerinden. Canlandırdığı karakterlerle gönüllere kocaman tahtlar kuran usta oyuncu başarılarla dolu kariyeri kadar sempatik halleriyle de gönülleri fethediyor. Hal ve hareketlerinden doğallık akan Binnur Kaya bu sefer de Devin Özgür Çınar ve Melikşah Altuntaş'la çıktığı Berlin turuyla içimizi sıcacık etti.