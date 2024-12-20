Ünlü Kadınlar Erkeğe Dönüşmüştü: Özge Özpirinçci Kendine Fena Yükselirken Favorisini Açıkladı!
Ünlü Kadınlar Erkeğe Dönüşmüştü: Özge Özpirinçci Kendine Fena Yükselirken Favorisini Açıkladı!
Ülkemizde yapay zeka kullanılarak yapılan akılalmaz işlerden en çok etkilenen kişiler ünlüler oluyor. '@zuarchiv' adlı bir kullanıcı tam da bu dediğimiz türden bir çalışmaya imza attı. Birbirinden güzel ünlü kadın oyuncularımızın erkek hallerini gözler önüne serdi.
Kısa sürede epey dikkat çeken bu görseller sosyal medyaya bir anda viral oluverdi. Erkeğe dönüşen ünlüler kendilerine acayip yükselirken yorumsuz geçemeyen isimlerden biri de Özge Özpirinçci oldu. Ünlü oyuncu kendinden başka hangi meslektaşını da epey yakışıklı bulduğunu açıkladı.
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Tüm dünyayı kasıp kavuran yapay zeka kullanımı ülkemizde de oldukça yaygınlaştı! Gerçeklik algılarımızla oynayan çalışmalardan en çok nasiplenenlerse ünlülerimiz oldu.
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'@zuarchiv' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir kişi tam da bu konuyla ilgili inanılmaz bir işe imza atıp Meryem Uzerli, Hazal Kaya, Özge Özpirinçci, Sezen Aksu, Beren Saat, Hadise, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı erkeğe dönüştürdü.
Güzellikleriyle nam salan ünlü oyuncularımızın bu paylaşıma ne tepki vereceği merak edilmişti ki; ilk adımı atan Meryem Uzerli kendine aşık oldu.
Tabii bu içerik yürüyünce çeşitli kullanıcılar da başka kadın oyuncuları ele alıp onları erkeğe dönüştürdü.
İlk çalışmada yer alan güzellerimizden biri de Özge Özpirinçci'ydi! Sempatikliğini her daim konuşturan ünlü oyuncu erkek hali hakkında açıklama yaptı.
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Muhabirlerin konuyu açması üzerine "Çok yakışıklı değil miyim? Kendime bayağı yükseldim" diyerek heyecanlanan Özpirinçci, sosyal medyadan aldığı övgülere de değinmeden geçemedi.
"Ama Beren Saat’i çok beğendim” diyerek tarafını da belli eden sempatik oyuncunun güldüren açıklamasına kullanıcılardan da yorum yağdı.
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Kullanıcı yorumlarından birkaç tane de buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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