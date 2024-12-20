Ünlü Kadınlar Erkeğe Dönüşmüştü: Özge Özpirinçci Kendine Fena Yükselirken Favorisini Açıkladı!

Ülkemizde yapay zeka kullanılarak yapılan akılalmaz işlerden en çok etkilenen kişiler ünlüler oluyor. '@zuarchiv' adlı bir kullanıcı tam da bu dediğimiz türden bir çalışmaya imza attı. Birbirinden güzel ünlü kadın oyuncularımızın erkek hallerini gözler önüne serdi.

Kısa sürede epey dikkat çeken bu görseller sosyal medyaya bir anda viral oluverdi. Erkeğe dönüşen ünlüler kendilerine acayip yükselirken yorumsuz geçemeyen isimlerden biri de Özge Özpirinçci oldu. Ünlü oyuncu kendinden başka hangi meslektaşını da epey yakışıklı bulduğunu açıkladı.