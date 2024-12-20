SAYGI1 Sertab Erener Gecesine Katılan Hande Yener Hem Videodan Hem de Afişten Kaldırıldı!
SAYGI1 Sertab Erener Gecesine Katılan Hande Yener Hem Videodan Hem de Afişten Kaldırıldı!
Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Hande Yener gündemin öne çıkan ünlüleri arasında! Bunun nedeni ise Sertab Erener için hazırlanan SAYGI1 gecesiyle ilgili. Gecenin tamamının videosu yayınlandı ancak Hande Yener'in ne performansı videoda var ne de fotoğrafı afişte. Hal böyle olunca sosyal medyada da hareketlendi.
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Kısa sürede Oğuzhan Uğur'un ses getiren formatları arasına giren Saygı1 konseri ilk olarak geçtiğimiz ay rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenmişti.
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Bu unutulmaz organizasyon geçtiğimiz haftalarda da güçlü sesine hayran olduğumuz Sertab Erener için de düzenlendi.
İlginin oldukça yoğun olduğu gecede Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Kalben, Karsu, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK sahne alıp bir bir Sertab şarkılarını okudu.
Özel etkinlikte sahneye çıkıp dinleyicileri etkileyen isimleren biri de Hande Yener olmuştu. O isimlerden birisi de Hande Yener olmuştu. Ünlü şarkıcı gecede Erener'in Yalnızlık Senfonisi şarkısını söyleyip büyük alkış almıştı.
Gecenin tüm performanslarının yer aldığı uzun versiyon videosu sosyal medyada paylaşıldı. Ancak hiç beklenmedik bir olay yaşandı!
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Herkesi etkileyen Hande Yener'i performansı konser videosundan kaldırıldığı. Ünlü şarkıcının fotoğrafı afişten de silindi!
Yaşanan bu olaysa kısa sürede sosyal medyada gündem oldu!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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