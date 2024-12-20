SAYGI1 Sertab Erener Gecesine Katılan Hande Yener Hem Videodan Hem de Afişten Kaldırıldı!

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Hande Yener gündemin öne çıkan ünlüleri arasında! Bunun nedeni ise Sertab Erener için hazırlanan SAYGI1 gecesiyle ilgili. Gecenin tamamının videosu yayınlandı ancak Hande Yener'in ne performansı videoda var ne de fotoğrafı afişte. Hal böyle olunca sosyal medyada da hareketlendi.