Ayakkabılar Bile Birleşti: Faruk Sabancı, Esra Bilgiç'in Paylaşımına Kayıtsız Kalmayıp Aşkını Açıkça İlan Etti
Ayakkabılar Bile Birleşti: Faruk Sabancı, Esra Bilgiç'in Paylaşımına Kayıtsız Kalmayıp Aşkını Açıkça İlan Etti
Şu sıralar magazin dünyası sürpriz aşklarla çalkalanıyor! Bunların başında da hiç şüphesiz ki güzel oyuncu Esra Bilgiç ile Sabancılar'ın DJ'i Faruk Sabancı ikilisi yer alıyor. Aşkını gizli saklı yaşamayan Bilgiç, geçtiğimiz akşam ilk sevgili postunu paylaşmıştı.
Aşklarını resmiyete kavuşturan güzel oyucunun bu hamlesini karşılıksız bırakmayan Faruk Sabancı da Londra tatilinden pozlar paylaşıp gönüllere taht kurdu!
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Diriliş Ertuğrul'ta hayat verdiği 'Halime Hatun' karakteriyle hafızalarımıza kazınan, Atatürk ve Zamanın Kapıları filmleriyle yıldızını daha da parlatan Esra Bilgiç, şu sıralar Sabancı gelini adayı olarak adından söz ettiriyor.
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Güzelliği ve kibarlığıyla büyük bir kitlenin severek takip ettiği ünlü oyuncu; Hacı, Hakan ve Kerim'in kuzeni olan Faruk Sabancı'yla aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşk iddiaları doğrulandıktan sonra, pek çok yeni çift gibi köşe bucak saklanmayıp el ele kamera karşısında poz veren ikili magazinin gözde çiftleri arasına giriverdi.
Sosyeteye gelin gireceği konuşan Esra Bilgiç, geçtiğimiz akşam bu aşkı daha da resmiyete kavuşturup sosyal medya hesabından Sabancılar'ın DJ'i ile ilk paylaşımını yaptı.
Bu nazik hareketi karşılıksız bırakmayan Faruk Sabancı'ysa biricik sevgilisiyle Londra tatilinden karelerini Instagram'ından takipçileriyle paylaştı.
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Hatta gönül fetheden bu dump içine Esra Bilgiç'in tek başına olduğu bir kareyi de koyarak övgü yağmuruna tutuldu.
Aynı ayakkabıları bile giyip poz veren taze aşıkların bu karesini görenler de yorum yapmadan edemedi...
Esra Bilgiç'i daha önce ailesiyle tanıştırdığı konuşulan Faruk Sabancı'nın gönderisi altına pek çok tatlı yorum da geldi.
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Tüm bu paylaşımların ardından akıllara, bir dönem sadece birbirlerinin uzuvlarını paylaşan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti geldi tabii... 😂
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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