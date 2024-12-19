Kara Para Davasında İstemedikleri Sonuçla Karşılaşan Dilan Polat ve Ailesinden Gönderme Dolu Paylaşımlar!
Kara Para Davasında İstemedikleri Sonuçla Karşılaşan Dilan Polat ve Ailesinden Gönderme Dolu Paylaşımlar!
Dilan ve Engin Polat bugün kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis soruşturması davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı. 40 yıl hapis cezasıyla yargılandıkları davaya itiraflar damga vurdu. Şirketleri üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep eden Polatgiller'e kötü haber geldi. Mahkemenin talepleri reddedip duruşmayı ertelemesi sonrası gözler, başta Dilan Polat olmak üzere göndermeli paylaşımlar yapan aile üyelerine çevirildi.
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Kara para aklama suçlamasıyla geçtiğimiz yıl tutuklandıktan sonra aylarca cezaevinde kalan Dilan ve Engin Polat, ara kararla tahliye edilmişti.
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40 yıl hapis cezasıyla yargılananan sosyal medya fenomeni Dilan ve biricik eşinin de aralarında bulunduğu 28 sanık bugün kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturması davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Dilan ve Engin Polat Kartal’daki Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruşması görülen davada, kayyum atanan güzellik merkezlerinin üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istiyordu ki; bekledikleri olmadı!
1 saatlik aranın ardından "tedbirlerin kaldırılma talebinin ayrı ayrı reddine, gizli tanığın dinlenmesine" kararını açıklayan mahkemenin sonlanmasından sonra gündem yeniden hareketlendi. Duruşmaya ablası Sıla Doğu'yla beyazlara bürünüp gelen Dilan Polat ve yakınlarından gönderme dolu paylaşımlar art arda geldi.
Mahkeme kararı sonrası paylaşımlarından önce; Dilan Polat, Sıla Doğu ve gelinleri Hazal Erdoğan'ın paylaşımlarını buraya bırakalım 👇
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Şimdi de, ilk olarak mahkeme salonundan gözyaşları içinde çıkan Dilan Polat'ın paylaşımlarına gelelim...
Sabah saatlerinde ilk iş takipçilerinden dua isteyen Dilan, karar sonrası şubelerine üzüldüğünü belirterek "Çok kırgınım böylesine hayata.. Çok doluyum. Canımız sağ ol sağlık olsun. Çocuklarımızın başındayız her şeyden evvel. En önemlisi buydu" dedi.
Gözünden bir damla yaş aktığı anı da yakalayıp, şarkıdaki gibi "Baharlar gelecek" dedi.
Melike Şahin'in 'Durma Yürüsene' şarkısını söylerken bir video paylaşıp "Hiçbir şey için emek vermeyin" diyerek tepki gösterdi.
Son olarak da ablası Sıla'yla Gazapizm'in 'Unutulacak Dünler' şarkısıyla paylaşım yapan Dilan Polat, takipçilerini kayyum kararı devam eden şubelerinden hizmet almaya ikna etmeye çalıştı.
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Sıla Doğu da ilk olarak arka koltukta eve dönerken Melike Şahin'in şarkısıyla dertlendiği anları paylaştı.
Bununla da yetinmeyip laf atma ihtiyacı duyan Sıla "Herkes bir gün yaşattığını yaşar" paylaşımıyla dikkat çekti.
Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat'ın nişanlısı Hazal Erdoğan "Bir sürü taş oturdu şurama, bir sürü hayali telef ettiler içinde" dedi.
Duruşma çıkışı, "Söyleyecek bir şey yok. Saygımız sonsuz" diyen Engin'in, annesi Şükran Polat ise sadece "Adalet Neredesin?" diyerek karara tepki gösterdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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