İfşa Kraliçesi İş Başında: Icardi'yle Whatsapp Konuşmalarını Paylaşan Wanda Nara Yaka Silktirdi!
İfşa Kraliçesi İş Başında: Icardi'yle Whatsapp Konuşmalarını Paylaşan Wanda Nara Yaka Silktirdi!
Mauro Icardi'yle olan derdi bir türlü bitmeyen Wanda Nara yine yaptı yapacağını! Geçtiğimiz günlerde annesinin Icardi'yle olan mesajlarını paylaşan Wanda bu sefer de kendi konuşmalarını ifşaladı. Yıldız futbolcu, iki kızının velayeti üzerine tartıştığı Wanda Nara'ya gram gücenmediğini bir kez daha yüzüne çarptı.
Gelin, arasındaki gerilim giderek tırmandığı Icardi ve Wanda kaosunun yeni gelişmesini bi' görelim...
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Artık milyonlarca kişi tarafından 'toksik' bulunan ilişkilerini sonlandırma kararı alan Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma dönemi oldukça olaylı geçiyor.
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Ünlü futbolcuyu aldattığı sevgili L-Gante'yle paylaşımlarını göze sokmaya devam eden Wanda kaos yaratan paylaşımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor.
Üç oğlunun babası eski futbolcu Maxi Lopez ve 24 yaşındaki rapçi aşkı L-Gante'yle bir araya gelerek hepimize 'pes' dedirten olaylı isim geçtiğimiz günlerde annesinin, eski damadıyla olan mesajlaşmalarını hesabından paylaşmıştı.
Ortalığın fena karıştığı dönemin ilk zamanlarında Wanda'yla evliliğinden dünyaya gelen iki kızı için DNA testi isteyen Icardi, Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için de kolları sıvamıştı.
Şu sıralar iki kızını diğer çocuklarıyla beraber yanında tutan Wanda Nara, şimdi de Mauro Icardi ile olan Whatsapp yazışmalarını Instagram hesabından ifşa etti.
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Wanda Nara'nın Icardi'ye, ''Parayı geri ödemen gerekiyor. Son altı aydır çocuklar için harcadığım ve hala harcamaya devam ettiğim parayı ve nafaka ödemen gerekiyor'' dediği görüldü.
Wanda'nın "Asla alamayacağın velayeti isteyerek ve kızlarının annesini inciterek kendini mahvediyorsun" sözlerine karşın "Göreceğiz bakalım" diyen Icardi'nin son mesajlarda da "Kızlar seni bu numaradan arayacak. Telefon numarası bu. Senin hayatın umurumda değil. Tüm güvenilirliğini kaybettin. Bana başka bir şey gönderme. Güle güle" yazdığı görüldü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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