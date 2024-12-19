İfşa Kraliçesi İş Başında: Icardi'yle Whatsapp Konuşmalarını Paylaşan Wanda Nara Yaka Silktirdi!

Mauro Icardi'yle olan derdi bir türlü bitmeyen Wanda Nara yine yaptı yapacağını! Geçtiğimiz günlerde annesinin Icardi'yle olan mesajlarını paylaşan Wanda bu sefer de kendi konuşmalarını ifşaladı. Yıldız futbolcu, iki kızının velayeti üzerine tartıştığı Wanda Nara'ya gram gücenmediğini bir kez daha yüzüne çarptı.

Gelin, arasındaki gerilim giderek tırmandığı Icardi ve Wanda kaosunun yeni gelişmesini bi' görelim...