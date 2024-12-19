onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Davada Ara Karar Açıklandı: Dilan Polat ve Engin Polat'ın Malları Üzerindeki Tedbir Kaldırılacak mı?

Davada Ara Karar Açıklandı: Dilan Polat ve Engin Polat'ın Malları Üzerindeki Tedbir Kaldırılacak mı?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.12.2024 - 14:54

Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat çifti, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Polatlar'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı. Tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması yönündeki talepleri reddeden mahkeme duruşmayı erteledi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat 9.5 aylık cezaevi serüvenini 19 Ağustos'ta bitirmişti. Eşi Engin Polat ise akabinde 4 Eylül'de çıkan ara kararla tahliye olmuştu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat 9.5 aylık cezaevi serüvenini 19 Ağustos'ta bitirmişti. Eşi Engin Polat ise akabinde 4 Eylül'de çıkan ara kararla tahliye olmuştu.

Evlerine dönüp eskisi gibi paylaşımlar yapmaya devam eden ikili 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davayla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Evlerine dönüp eskisi gibi paylaşımlar yapmaya devam eden ikili 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davayla ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun beyazlara büründüğü mahkemeden ilk görüntüleri de burada paylaşmıştık:

Tanıkları tanımadığını söylerken hiçbir iddiayı kabul etmeyen Dilan Polat, "Tamamen iftira atıyorlar. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Şerefim, namusum, çocuklarım üzerine yemin ediyorum ki hayatım boyunca bir kez bile görmedim. Şubelerimden ekmek yiyen insanlar var" diyerek tedbir kararlarının kaldırılması talebini yineledi.

Tanıkları tanımadığını söylerken hiçbir iddiayı kabul etmeyen Dilan Polat, "Tamamen iftira atıyorlar. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Şerefim, namusum, çocuklarım üzerine yemin ediyorum ki hayatım boyunca bir kez bile görmedim. Şubelerimden ekmek yiyen insanlar var" diyerek tedbir kararlarının kaldırılması talebini yineledi.

Tutuklu sanıklardan birinin ifadesiyse oldukça dikkat çekiciydi:

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 28 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 28 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması yönündeki talepleri reddeden mahkeme duruşmayı 8 Nisan saat 10.00’a erteledi!

Tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması yönündeki talepleri reddeden mahkeme duruşmayı 8 Nisan saat 10.00’a erteledi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın