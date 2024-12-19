Davada Ara Karar Açıklandı: Dilan Polat ve Engin Polat'ın Malları Üzerindeki Tedbir Kaldırılacak mı?
Davada Ara Karar Açıklandı: Dilan Polat ve Engin Polat'ın Malları Üzerindeki Tedbir Kaldırılacak mı?
Kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Engin ve Dilan Polat çifti, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Polatlar'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı. Tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması yönündeki talepleri reddeden mahkeme duruşmayı erteledi!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat 9.5 aylık cezaevi serüvenini 19 Ağustos'ta bitirmişti. Eşi Engin Polat ise akabinde 4 Eylül'de çıkan ara kararla tahliye olmuştu.
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Evlerine dönüp eskisi gibi paylaşımlar yapmaya devam eden ikili 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davayla ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Tanıkları tanımadığını söylerken hiçbir iddiayı kabul etmeyen Dilan Polat, "Tamamen iftira atıyorlar. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Şerefim, namusum, çocuklarım üzerine yemin ediyorum ki hayatım boyunca bir kez bile görmedim. Şubelerimden ekmek yiyen insanlar var" diyerek tedbir kararlarının kaldırılması talebini yineledi.
Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 28 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Tedbirler ve el koyma kararlarının kaldırılması yönündeki talepleri reddeden mahkeme duruşmayı 8 Nisan saat 10.00’a erteledi!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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