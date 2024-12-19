Başak Dizer ve Ayşe Arman Gassal Dizisinin "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" Afişlerine Fena Öfkelendi!

'Ekonomik krizle baş edemiyoruz.

Önümüzü göremiyoruz.

Toplum olarak, feci halde sıkışmış haldeyiz.

Ve şehrin (hatta pek çok şehrin) her yerindeki bilboardlarda, ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ yazıyor.

Bunu, dahiyane bir reklam sloganı gibi görenlerde, empati gerçekten sıfır.

İçinde belki provokasyon var, merak uyandırmak var ama zeka yok. Yanlış bir yerden tutmuşsunuz.

Mantık, “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” mantığıysa, amaç, “Ama herkesi konuşturduk!”sa, doğru konuşturdunuz.

Ama iyi bir şey yapmadınız.

Yaratıcı da değil, pespaye ve ucuz olmuş.

TRT’de başlayacak Gassal dizisinin reklamıymış.

N’oldu yani, başınız göğe mi erdi?

Dahası, hiçbir açıklama yapmadan bu reklamı yapan TRT, milletin vergisiyle bizim psikolojimizi bozuyor. Bu da işin başka bir açısı.

Kınıyorum.

Yahu küçük çocuklar soruyor. Yap bakalım açıklama. Ben dün bir arkadaşımla hastaneye gidiyordum. “Bu ne ya?” dedi. Morali zaten bozuktu, e haliyle daha da bozuldu. “Boş ver sen Boğaz’a bak, güneş yansıyıca bak ne güzel oluyor, ne şahane bir şehirde yaşıyoruz!” gibi şeyler geveledim.

Sürekli bardağın dolu tarafını görmeye çalıştığımız bir dünyada, ortalıkta bu kadar olumsuzluk varken, dizinizin reklamı batsın!

Belki farkında değilsiniz ama acı akıyor bu toplumun yerinden, hal böyleyken, bu nasıl bir pazarlama anlayışı?

Cesur-mesur da değil, toplumdan kopuk, basbayağı salak bir reklam.

Yeni yıla giriyoruz, bize umut ver, o parayla şehri ışıklandır, içimizi aç… Yaşamı müjdele, ölümü değil… Ama nerde sizde o kafa…

Bir de başka bir dijital platform yapsa, davalar açılırdı, kıyamet kopardı, TRT yapmış… İkiyüzlülüğün, çifte standartın daniskası… Yuh olsun!'