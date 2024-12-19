Başak Dizer ve Ayşe Arman Gassal Dizisinin "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" Afişlerine Fena Öfkelendi!
Başak Dizer ve Ayşe Arman Gassal Dizisinin "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" Afişlerine Fena Öfkelendi!
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak yeni dizi Gassal'ın afişleri ortalığı fena karıştırdı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer alacağı yapımın afişlerinde 'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazması tepkilerin hedefi oldu. Anlam verilemeyen çalışmaya yönelik eleştiriler devam ederken bir tepki de Ayşe Arman ve Başak Dizer Tatlıtuğ'dan geldi! İki isim de 'vicdan' çağrısı yaptı.
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Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi birçok ilin uğrak noktalarında bulunan reklam panolarındaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri büyük tartışma yarattı.
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Vatandaşların karşısına çıkan bu afişlerin neyin nesi olduğu merak edilirken sır perdesi aralandı. Olay olan afişlerin, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanacak "Gassal" dizisine ait olduğu ortaya çıktı.
Başrolünde Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan'ın yer alacağı dizinin afişlerini hala eleştiri yağarken bir tepki de Ayşe Arman'dan geldi.
Instagram hesabından afişlerini paylaşan Arman, "Maskeli ya da maskesiz depresyon yaşıyoruz. Kaygı, endişe hat safhada. Şiddet vakaları, intihar haberleri artıyor, her gün birileri kalpten, kanserden, ondan budan, patır patır gidiyor. Canımız burnumuzda" diyip devam etti:
Ayşe Arman'ın paylaşımına hak veren birçok isim arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da vardı. O da herkes gibi 'vicdan!' çağrısı yaptı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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