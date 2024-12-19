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Başak Dizer ve Ayşe Arman Gassal Dizisinin "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" Afişlerine Fena Öfkelendi!

Başak Dizer ve Ayşe Arman Gassal Dizisinin "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" Afişlerine Fena Öfkelendi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
19.12.2024 - 11:19

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanacak yeni dizi Gassal'ın afişleri ortalığı fena karıştırdı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer alacağı yapımın afişlerinde 'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazması tepkilerin hedefi oldu. Anlam verilemeyen çalışmaya yönelik eleştiriler devam ederken bir tepki de Ayşe Arman ve Başak Dizer Tatlıtuğ'dan geldi! İki isim de 'vicdan' çağrısı yaptı.

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Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi birçok ilin uğrak noktalarında bulunan reklam panolarındaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri büyük tartışma yarattı.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi birçok ilin uğrak noktalarında bulunan reklam panolarındaki "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri büyük tartışma yarattı.

Vatandaşların karşısına çıkan bu afişlerin neyin nesi olduğu merak edilirken sır perdesi aralandı. Olay olan afişlerin, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanacak "Gassal" dizisine ait olduğu ortaya çıktı.

Vatandaşların karşısına çıkan bu afişlerin neyin nesi olduğu merak edilirken sır perdesi aralandı. Olay olan afişlerin, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanacak "Gassal" dizisine ait olduğu ortaya çıktı.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Başrolünde Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan'ın yer alacağı dizinin afişlerini hala eleştiri yağarken bir tepki de Ayşe Arman'dan geldi.

Başrolünde Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan'ın yer alacağı dizinin afişlerini hala eleştiri yağarken bir tepki de Ayşe Arman'dan geldi.

Instagram hesabından afişlerini paylaşan Arman, "Maskeli ya da maskesiz depresyon yaşıyoruz. Kaygı, endişe hat safhada. Şiddet vakaları, intihar haberleri artıyor, her gün birileri kalpten, kanserden, ondan budan, patır patır gidiyor. Canımız burnumuzda" diyip devam etti:

Instagram hesabından afişlerini paylaşan Arman, "Maskeli ya da maskesiz depresyon yaşıyoruz. Kaygı, endişe hat safhada. Şiddet vakaları, intihar haberleri artıyor, her gün birileri kalpten, kanserden, ondan budan, patır patır gidiyor. Canımız burnumuzda" diyip devam etti:

'Ekonomik krizle baş edemiyoruz.

Önümüzü göremiyoruz.

Toplum olarak, feci halde sıkışmış haldeyiz.

Ve şehrin (hatta pek çok şehrin) her yerindeki bilboardlarda, ‘Ölünce beni kim yıkayacak?’ yazıyor.

Bunu, dahiyane bir reklam sloganı gibi görenlerde, empati gerçekten sıfır.

İçinde belki provokasyon var, merak uyandırmak var ama zeka yok. Yanlış bir yerden tutmuşsunuz.

Mantık, “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” mantığıysa, amaç, “Ama herkesi konuşturduk!”sa, doğru konuşturdunuz.

Ama iyi bir şey yapmadınız.

Yaratıcı da değil, pespaye ve ucuz olmuş.

TRT’de başlayacak Gassal dizisinin reklamıymış.

N’oldu yani, başınız göğe mi erdi?

Dahası, hiçbir açıklama yapmadan bu reklamı yapan TRT, milletin vergisiyle bizim psikolojimizi bozuyor. Bu da işin başka bir açısı.

Kınıyorum.

Yahu küçük çocuklar soruyor. Yap bakalım açıklama. Ben dün bir arkadaşımla hastaneye gidiyordum. “Bu ne ya?” dedi. Morali zaten bozuktu, e haliyle daha da bozuldu. “Boş ver sen Boğaz’a bak, güneş yansıyıca bak ne güzel oluyor, ne şahane bir şehirde yaşıyoruz!” gibi şeyler geveledim.

Sürekli bardağın dolu tarafını görmeye çalıştığımız bir dünyada, ortalıkta bu kadar olumsuzluk varken, dizinizin reklamı batsın!

Belki farkında değilsiniz ama acı akıyor bu toplumun yerinden, hal böyleyken, bu nasıl bir pazarlama anlayışı?

Cesur-mesur da değil, toplumdan kopuk, basbayağı salak bir reklam.

Yeni yıla giriyoruz, bize umut ver, o parayla şehri ışıklandır, içimizi aç… Yaşamı müjdele, ölümü değil… Ama nerde sizde o kafa…

Bir de başka bir dijital platform yapsa, davalar açılırdı, kıyamet kopardı, TRT yapmış… İkiyüzlülüğün, çifte standartın daniskası… Yuh olsun!'

Ayşe Arman'ın paylaşımına hak veren birçok isim arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da vardı. O da herkes gibi 'vicdan!' çağrısı yaptı.

Ayşe Arman'ın paylaşımına hak veren birçok isim arasında Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ da vardı. O da herkes gibi 'vicdan!' çağrısı yaptı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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