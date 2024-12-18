Tektaşı Fena Göz Aldı: Ünlü Model Adriana Lima Sevgilisi Andre Lemmers ile Sonunda Evlendi!
Tektaşı Fena Göz Aldı: Ünlü Model Adriana Lima Sevgilisi Andre Lemmers ile Sonunda Evlendi!
Dünyaca ünlü model Adriana Lima son dönemlerde yaşadığı değişimle gündemde kendisine yer buluyordu. 6 yılın ardından Victoria's Secret defilesiyle podyuma geri dönen model bu kez bambaşka bir haberle çıkageldi. Bombayı patlatan Lima, birkaç yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Andre Lemmers ile evlendi.
Adriana Lima'nın kallavi tektaşıysa adeta düşman çatlattı...
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Dünyanın en güzel kadınlarını şöyle bir sıralamak istersek, eminim ki pek çoğumuz üst sıralara Adriana Lima'yı koyar.
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Bir dönem çalkantılı özel hayatıyla gündemi meşgul eden dünyaca ünlü model kısa zamana önce de değişimiyle dillerden düşmemişti.
Victoria's Secret'ın en kıymetli meleklerinden olan Adriana Lima 2018 yılında son defilesine çıkarak emekliliğini gözyaşlarıyla ilan etmişti.
Ünlü model, son olarak 2018 yılında düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show ile 6 yılın ardından podyumlara dönerek yine fırtınalar estirmişti.
Brezilyalı model bu sefer bambaşka bir haberle gündeme damga vurdu. Belki bilenleriniz vardır; 43 yaşındaki Adriana Lima, bir süredir birliktelik yaşadığı Andre Lemmers'la 2022 yılında Cyan adını verdiği oğullarını dünyaya getirmişti.
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Kendi parmağındaki iri taşlı tektaşıyla sevgilisinin parmağındaki alyansı gösteren bir kare paylaşan Adriana "Resmi olarak Bayan Lima Lemmers" notunuyla evlendiğini ilan etti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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