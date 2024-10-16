6 Yılın Ardından Victoria's Secret Meleği Olarak Geri Dönen Adriana Lima'nın Defile Kombini Sınıfta Kaldı!
6 Yılın Ardından Victoria's Secret Meleği Olarak Geri Dönen Adriana Lima'nın Defile Kombini Sınıfta Kaldı!
Victoria's Secret'ın efsane meleklerinden Adriana Lima, 2018'de emekliliğini duyurmuştu. Ünlü model, 6 yılın ardından geri dönen Victoria's Secret defilesiyle podyuma çıktı. Adriana Lima'nın ilk kombini herkese Yalan Dünya 'Tülay' vibe'ı verdi.
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En son 2018 yılında düzenlenen Victoria's Secret Fashion Show 6 yıldır yapılmıyordu. İkonik defile önceki gece melekleriyle geri döndü!
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Defilenin unutulmaz meleklerinden birçoğu da bu defileyle beraber yeniden podyuma çıktı.
Açılış yürüyüşünü Gigi Hadid'e kaptıran Adriana Lima'nın da yıllar önce gözyaşları içinde emekliliğini duyurmasından sonra geri döneceği haberi herkesi heyecanlandırmıştı.
Hatırlayanlarınız vardır, ünlü manken bir dönem değişimiyle epey dikkat çekmişti. Bu yüzden podyumdaki hali de buna bağlı olarak daha merak konusu oldu.
Her haliyle güzelliğini konuşturan ünlü modelin podyumdaki kırmızılar içindeki kombini herkesin gönlünü fethetti.
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Ancak podyumun ilk yürüyüşünde böyle bir kombinle çıkan Adriana Lima'nın bu tarzı sosyal medya kullanıcılarının da diline düştü.
Önce 43 yaşındaki Lima'nın geri dönen Victoria's Secret defilesindeki yürüyüşünü bırakalım...
Ardından gelen yorumları okuyalım:
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