Hamdü Senalar Olsun: Eski Görümümüne Çat Diye Kavuşan Adriana Lima'dan 6 Yıl Sonra Victoria's Secret Müjdesi!

Son zamanlarda değişimiyle adından bahsettiren Adriana Lima, hızla kaybettiği kiloları ve bir anda eskisine dönen yüz hatlarıyla ilgi odağı olmuştu. Aylar önce yeniden melekleriyle podyumlara döneceği söylenen Victoria's Secret defilesi ise tüm ihtişamıyla geri döndü! Adriana Lima ise görenleri şoke eden güzelliğiyle altı senenin ardından yeniden podyuma çıkacağını duyurdu.