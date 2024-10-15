Hamdü Senalar Olsun: Eski Görümümüne Çat Diye Kavuşan Adriana Lima'dan 6 Yıl Sonra Victoria's Secret Müjdesi!
Hamdü Senalar Olsun: Eski Görümümüne Çat Diye Kavuşan Adriana Lima'dan 6 Yıl Sonra Victoria's Secret Müjdesi!
Son zamanlarda değişimiyle adından bahsettiren Adriana Lima, hızla kaybettiği kiloları ve bir anda eskisine dönen yüz hatlarıyla ilgi odağı olmuştu. Aylar önce yeniden melekleriyle podyumlara döneceği söylenen Victoria's Secret defilesi ise tüm ihtişamıyla geri döndü! Adriana Lima ise görenleri şoke eden güzelliğiyle altı senenin ardından yeniden podyuma çıkacağını duyurdu.
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Göz alıcı mankenlerin ve iç çamaşırlarının sergilendiği Vicoria's Secret Fashion Show sadece bir moda etkinliği olmanın ötesine geçerek, her sene adeta görsel bir şölene dönüşüyor bildiğiniz gibi.
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Her yıl farklı konseptler ve yaratıcı podyum tasarımlarıyla izleyicileri büyüleyen şov, uzun bir aranın ardından bu sezon da unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Candice Swanepoel, Barbara Palvin, Isabeli Fontana gibi birbirinden güzel meleklerin yürüyeceği ve bu gece gerçekleşecek podyumun sürpriz isimlerinden biri de Adriana Lima!
Victoria's Secret defilelerinin efsane ismi Adriana Lima anne olduktan sonra aldığı kilolarla ve değişimiyle adından söz ettirmiş, fakat kendisi geçtiğimiz aylarda kısa sürede verdiği kilolarla ve belirgin yüz hatlarıyla yeniden gündem olmuştu.
Lima altı yılın ardından Vicroria's Secret Fashion Show'a döndüğünü bu videoyla duyurdu!
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