Yine Bir Çifte Hiç mi Hiç Isınamadık: Oğuzhan Koç'un Oyuncu Hazal Subaşı'yla İlişkisi Goygoya Kurban Gitti
Yine Bir Çifte Hiç mi Hiç Isınamadık: Oğuzhan Koç'un Oyuncu Hazal Subaşı'yla İlişkisi Goygoya Kurban Gitti
Geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla sık sık dillere düşen Oğuzhan Koç'un oyuncu Hazal Subaşı'yla ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, ikilinin aşk dolu pozları kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcıları yeni çiftimize pek de anlam verememişti. Gelin yeni çiftimize gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk yetenekleriyle de gönülleri fetheden Oğuzhan Koç yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
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2021 senesinde güzel oyuncu Demet Özdemir'le aşk yaşayan ardından da beklenmedik bir düğünle hayatlarını birleştiren çift magazin gündemine bomba gibi yerleşmişti.
Beklenmeyen evlilikleriyle herkesleri şoke etmeyi başaran Koç ve Özdemir ikilisi ise yine bir anda aldıkları boşanma kararıyla tek celsede boşanmıştı.
Kısa süren evliliği sonrası özel hayatıyla gündeme gelmeyen Oğuzhan Koç, aşk sorularını yanıtsız bırakırken geçtiğimiz günlerde başka bir oyuncuyla anıldı!
Berfu Yenenler ve Berkay Şahin'in sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını herkeslere duyuran Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çekti!
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E hal böyle olunca goygoycular yerinde duramadı... Bu ikiliyi birbirine yakıştırmayanların yorumları gecikmedi!
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