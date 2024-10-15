Selena'nın 'Selin'i Cansu Demirci'nin Ülkeyi Terk Etme Nedeni Olduğu İddia Edilen Kişiden Ürküten Paylaşım
Selena'nın 'Selin'i Cansu Demirci'nin Ülkeyi Terk Etme Nedeni Olduğu İddia Edilen Kişiden Ürküten Paylaşım
Selena dizisiyle hayatımıza giren ancak uzun yıllardır sırra kadem basmış olan Cansu Demirci geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun ülkeyi terk etme nedeni olduğu iddia edilen bir kişinin paylaşımıysa görenleri rahatsız etti.
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2006'da ekranların en popüler dizilerinden biri olan Selena'da Sinem Kobal, Gizem Güven, Gökhan Keser, Hakan Altıner, Ümit Erdim, Zuhal Topal gibi birçok ünlü isim rol almıştı.
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Dizideki üç kız kardeşin en büyüğü 'Selin'i canlandıran Cansu Demirci de yapımın başrollerinden biriydi.
Fantastik dizinin final yapmasından sonra Adanalı ve Gurbette Aşk gibi yapımlarla da boy gösteren Demirci, oyunculuk kariyerini rafa kaldırarak ülkeden ayrılmıştı.
O günden sonra kendisinden uzunca bir süre haber alınamamış, hatta öldüğü yönde iddialar bile dolaşmaya başlamıştı.
Demirci, geçtiğimiz aylarda bomba gibi bir dönüşle çıktı karşımıza. Ünlü oyuncu boğaza karşı bir mekanda nikah masasına oturarak hepimizi şoke etmişti.
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Cansu Demirci bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. O da, ünlü ismin Türkiye'yi terk etmesine neden olduğu iddia edilen kişinin yaptığı paylaşımlar oldu.
'Magazin Gözü' adlı bir Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü ismin takıntılı hayranı olduğu ileri sürülen şahısın, "Cansu Demirci'nin evlendiğine inanmıyorum. Yalan haber, montaj. Cansu bana aşık sırılsıklam. Ben de Cansu'ya aşığım" dediği anlar tüyleri ürpertti.
İşte o anlar...
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