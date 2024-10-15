Selena'nın 'Selin'i Cansu Demirci'nin Ülkeyi Terk Etme Nedeni Olduğu İddia Edilen Kişiden Ürküten Paylaşım

Selena dizisiyle hayatımıza giren ancak uzun yıllardır sırra kadem basmış olan Cansu Demirci geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun ülkeyi terk etme nedeni olduğu iddia edilen bir kişinin paylaşımıysa görenleri rahatsız etti.