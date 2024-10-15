Ödülünü Yılmaz Güney'e Adamıştı: Kadın Cinayetlerine Değinen Nur Sürer'den Hem Türkçe Hem Kürtçe Tepki!
Ödülünü Yılmaz Güney'e Adamıştı: Kadın Cinayetlerine Değinen Nur Sürer'den Hem Türkçe Hem Kürtçe Tepki!
Nur Sürer'in Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adaması gündem yaratmıştı. Bu kez de kadın cinayetleri üzerine konuşmasıyla öne çıkan Sürer, Türkçe ve Kürtçe 'Yeter artık!' dediği videoyla dikkat çekti.
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61. Antalya Film Festivali’nin kapanış gecesi tüm gözleri üzerine çekmişti. Altın Portakal Film Festivali'nde ödüle layık görülen isimlerden biri de Nur Sürer oldu.
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"Mukadderat" filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Nur Sürer, aldığı ödülü Yılmaz Güney'e ithaf etti.
Ünlü oyuncunun "Bu ödülü, biz sinemacıların en kıymetlisi, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum" sözleriyle bir kesim tarafından tepkilerin odağı oldu.
Sözleriyle tartışma yarattığı gecede, ülkemizin en büyük sorunlarından kadın cinayetleri üzerine de bir konuşma yapmıştı kendisi.
Sürer bu kez de kadın cinayetleri üzerine konuştuğu bir başka videoyla öne çıktı. "Her gün en az üç kadın öldürülüyor. Farkında mısınız? Artık bunun adı cins kırımıdır” diyen ünlü oyuncu "İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulansın" çağrısında bulundu.
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Nur Sürer sözlerini de Türkçe "Yeter artık!" ve Kürtçe "Êdî bes e!" diyerek tamamladı.
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