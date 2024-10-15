Ödülünü Yılmaz Güney'e Adamıştı: Kadın Cinayetlerine Değinen Nur Sürer'den Hem Türkçe Hem Kürtçe Tepki!

Nur Sürer'in Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adaması gündem yaratmıştı. Bu kez de kadın cinayetleri üzerine konuşmasıyla öne çıkan Sürer, Türkçe ve Kürtçe 'Yeter artık!' dediği videoyla dikkat çekti.