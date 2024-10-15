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Bergüzar Korel Sahte Mehdinin Müridinden Ölüm Tehditi Alan Esra Erol Sonrası Ses Yükseltti!

Bergüzar Korel Sahte Mehdinin Müridinden Ölüm Tehditi Alan Esra Erol Sonrası Ses Yükseltti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
15.10.2024 - 13:59

Esra Erol, ortaya çıkardığı sahte mehdi Mustafa Çabuk'un tutuklanmasının ardından müridlerinden ölüm tehditleri almaya başladı. Ünlü sunucuya kan dondurucu sözler söyleyen kişinin videosu sonrası Bergüzar Korel büyük tepki gösterdi.

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Esra Erol'un yılın başında programında işlediği sahte mehdi olayı önceki gün fena patladı. Ünlü sunucunun ifşaladığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı.

Esra Erol'un yılın başında programında işlediği sahte mehdi olayı önceki gün fena patladı. Ünlü sunucunun ifşaladığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı.

Yayınların ardından tutuklanan sahte mehdinin sahte müridleri bu kez de her şeyi açığa çıkaran Esra Erol'u hedef aldı.

Yayınların ardından tutuklanan sahte mehdinin sahte müridleri bu kez de her şeyi açığa çıkaran Esra Erol'u hedef aldı.

Hasan adlı mürid, ilk olarak ünlü sunuya kan dondurucu tehditler içeren bir ses kaydı yolladı. Kayıtta geçen ifadeler de şu şekildeydi:

Hasan adlı mürid, ilk olarak ünlü sunuya kan dondurucu tehditler içeren bir ses kaydı yolladı. Kayıtta geçen ifadeler de şu şekildeydi:

“Ey Esra Erol, ne yapmaya çalıştığını iyi biliyorum. Merak etme. Sen benim canımı aldın, ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım, seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Uğraşma, uğraşma. Bak sana söylüyorum uğraşma. Surlardan aşağı atılırsın. Parça parça edilip o surlardan aşağı atılırsın köpek.”

Skandal videoyu da buradan görebilirsiniz:

Söz konusu tehditlere sessiz kalmayıp tepki gösteren Esra Erol'da sosyal medya hesabından "Vazgeçmeyeceğim" diyerek dik duruşunu gösterdi.

Söz konusu tehditlere sessiz kalmayıp tepki gösteren Esra Erol'da sosyal medya hesabından "Vazgeçmeyeceğim" diyerek dik duruşunu gösterdi.

Detaylar da içeriğimizde:

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Kadın cinayetlerinin ülkemizde korkunç boyutlara ulaştığı bu dönemde Esra Erol'a gelen tehditler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bergüzar Korel de ünlü sunucuya destek çıkarken tepkisini gizlemedi.

Kadın cinayetlerinin ülkemizde korkunç boyutlara ulaştığı bu dönemde Esra Erol'a gelen tehditler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bergüzar Korel de ünlü sunucuya destek çıkarken tepkisini gizlemedi.

"Bu ülkede bir kadın daha milyonların gözü önünde hiç çekinmeden tehdit edildi. Sevdiklerini ve kendisini öldürmekle tehdit edildi bir erkek tarafından. O kadar rahat ki, bir sosyal medya platformuna video çekip ağzına geleni söylüyor. Nasıl olsa başıma bir şey gelmez diyor.." diyen ünlü oyuncu şöyle devam etti:

"Bu ülkede bir kadın daha milyonların gözü önünde hiç çekinmeden tehdit edildi. Sevdiklerini ve kendisini öldürmekle tehdit edildi bir erkek tarafından. O kadar rahat ki, bir sosyal medya platformuna video çekip ağzına geleni söylüyor. Nasıl olsa başıma bir şey gelmez diyor.." diyen ünlü oyuncu şöyle devam etti:

"O yüzden susmamamız gerekiyor işte. Kadına, çocuğa, hayvana sistematik bir şekilde uygulanan bu şiddeti duyurmakla, paylaşmakla, karşısında durmakla yükümlüyüz. Yasalar da bizi korumakla yükümlü!"

"O yüzden susmamamız gerekiyor işte. Kadına, çocuğa, hayvana sistematik bir şekilde uygulanan bu şiddeti duyurmakla, paylaşmakla, karşısında durmakla yükümlüyüz. Yasalar da bizi korumakla yükümlü!"

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