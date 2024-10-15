Bergüzar Korel Sahte Mehdinin Müridinden Ölüm Tehditi Alan Esra Erol Sonrası Ses Yükseltti!
Bergüzar Korel Sahte Mehdinin Müridinden Ölüm Tehditi Alan Esra Erol Sonrası Ses Yükseltti!
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Esra Erol'un yılın başında programında işlediği sahte mehdi olayı önceki gün fena patladı. Ünlü sunucunun ifşaladığı sahte mehdi Mustafa Çabuk tutuklandı.
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Yayınların ardından tutuklanan sahte mehdinin sahte müridleri bu kez de her şeyi açığa çıkaran Esra Erol'u hedef aldı.
Hasan adlı mürid, ilk olarak ünlü sunuya kan dondurucu tehditler içeren bir ses kaydı yolladı. Kayıtta geçen ifadeler de şu şekildeydi:
Skandal videoyu da buradan görebilirsiniz:
Söz konusu tehditlere sessiz kalmayıp tepki gösteren Esra Erol'da sosyal medya hesabından "Vazgeçmeyeceğim" diyerek dik duruşunu gösterdi.
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Kadın cinayetlerinin ülkemizde korkunç boyutlara ulaştığı bu dönemde Esra Erol'a gelen tehditler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bergüzar Korel de ünlü sunucuya destek çıkarken tepkisini gizlemedi.
"Bu ülkede bir kadın daha milyonların gözü önünde hiç çekinmeden tehdit edildi. Sevdiklerini ve kendisini öldürmekle tehdit edildi bir erkek tarafından. O kadar rahat ki, bir sosyal medya platformuna video çekip ağzına geleni söylüyor. Nasıl olsa başıma bir şey gelmez diyor.." diyen ünlü oyuncu şöyle devam etti:
"O yüzden susmamamız gerekiyor işte. Kadına, çocuğa, hayvana sistematik bir şekilde uygulanan bu şiddeti duyurmakla, paylaşmakla, karşısında durmakla yükümlüyüz. Yasalar da bizi korumakla yükümlü!"
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