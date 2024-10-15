Bergüzar Korel Sahte Mehdinin Müridinden Ölüm Tehditi Alan Esra Erol Sonrası Ses Yükseltti!

“Ey Esra Erol, ne yapmaya çalıştığını iyi biliyorum. Merak etme. Sen benim canımı aldın, ben de senin canını alacağım. Seni sevenlerin de canını alacağım, seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım. Uğraşma, uğraşma. Bak sana söylüyorum uğraşma. Surlardan aşağı atılırsın. Parça parça edilip o surlardan aşağı atılırsın köpek.”