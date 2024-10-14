Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Bol Filtreli Pozuna Gelen Yoruma Cevabıyla Dobralığın Dibine Vurdu
Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Bol Filtreli Pozuna Gelen Yoruma Cevabıyla Dobralığın Dibine Vurdu
Sihirli Annem dizisiyle hafızalarımıza kazınan Damla Ersubaşı son dönemde magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da epey ilgi çeken ünlü oyuncu abartılı filtreden nasibi alan pozunu paylaştı. Ersubaşı'nın bir kullanıcının yorumuna tepkisiyse 'Dobralığın dibi' dedirtti.
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Başta çocuklar olmak üzere pek çok kişinin bayılarak izlediği Sihirli Annem'in popüler çocuk oyunculardan biri de "Tuğçe" karakterine hayat veren Damla Ersubaşı olmuştu.
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2012'de final yapan fantastik yapımın ardından oyunculuk kariyerine ara veren Ersubaşı, yıllar içindeki değişimiyle uzun süre manşetlerde kalmıştı.
Kendisi çalkantılı özel hayatıyla epey gündem olmuştu. 2016'da işletmeci Mustafa Can Keser'le nikah masasına oturan çiftin 2020 yılındaki olaylı boşanması da gündem olmanın nedenlerinden biriydi.
Ünlü oyuncu tüm bunların yanında bir de sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Kendisi fotoğraflarında oynamalar yapmayı çok seven isimlerden.
Annesi ve kızıyla verdiği pozunda inanılmaz bir filtre olduğu fark edilen Damla Ersubaşı'ya bir kullanıcıdan "Aşko Faceapp’ın içinden geçmişsin ne gerek vardı 😳" yorumu geldi.
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Takipçisinin yorumu karşısında dobralığın dibine buran Ersubaşı da "Sadece Faceapp olsa iyi😂 altta bir de Instagram efekti var 😂😂😂" cevabı geldi.
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