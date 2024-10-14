Sihirli Annem'in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Bol Filtreli Pozuna Gelen Yoruma Cevabıyla Dobralığın Dibine Vurdu

Sihirli Annem dizisiyle hafızalarımıza kazınan Damla Ersubaşı son dönemde magazinin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da epey ilgi çeken ünlü oyuncu abartılı filtreden nasibi alan pozunu paylaştı. Ersubaşı'nın bir kullanıcının yorumuna tepkisiyse 'Dobralığın dibi' dedirtti.