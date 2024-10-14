Ortalık Karıştı: Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarının Tehditlerini Açıklayınca Kızı Ateş Püskürdü!
Ortalık Karıştı: Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarının Tehditlerini Açıklayınca Kızı Ateş Püskürdü!
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Hepimizin Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı Turgut Karataş, şu sıralar eğlenceli türküleri ve sempatik tavırlarıyla değil akciğer kanserine karşı verdiği mücadeleyle gündemde.
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Apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra 3 ay içinde 12-13 kilo veren ünlü türkücünün son haliyse tüm sevenlerini derinden üzmüştü.
Maddi yönden ciddi sorunlar çektiği konuşulan Ankaralı Turgut'un bugün yayınladığı videosunda, tedavisi için toplanan paraların çocukları tarafından kendisine ulaştırılmadığı iddiası gündeme damgasını vurdu.
Ankaralı Turgut’la evlatları arasındaki gerilim kısa sürede arttı. Aile içinden taşıp sosyal medyaya yansıyan tartışmada sanatçının kızı Özlem’in iddiaları bir kez daha tansiyon yükseltti.
TikTok'tan paylaşım yapan Özlem "Bunca zaman senin kahrını ben çektim. Yeri geldi ayakçın oldum, yeri geldi hizmetçin oldum, yeri geldi kölen oldum..." diyerek sözlerine başladı.
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