Ortalık Karıştı: Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarının Tehditlerini Açıklayınca Kızı Ateş Püskürdü!

Son dönemlerde kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un 'Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar' açıklaması sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü türkücünün 'evlatlıktan reddedilen' kızı Özlem'se TikTok'tan yayın açarak farklı iddialar ortaya attı.