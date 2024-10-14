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Ortalık Karıştı: Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarının Tehditlerini Açıklayınca Kızı Ateş Püskürdü!

Ortalık Karıştı: Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarının Tehditlerini Açıklayınca Kızı Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.10.2024 - 22:22

Son dönemlerde kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut'un 'Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar' açıklaması sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü türkücünün 'evlatlıktan reddedilen' kızı Özlem'se TikTok'tan yayın açarak farklı iddialar ortaya attı.

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Hepimizin Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı Turgut Karataş, şu sıralar eğlenceli türküleri ve sempatik tavırlarıyla değil akciğer kanserine karşı verdiği mücadeleyle gündemde.

Hepimizin Ankaralı Turgut adıyla tanıdığı Turgut Karataş, şu sıralar eğlenceli türküleri ve sempatik tavırlarıyla değil akciğer kanserine karşı verdiği mücadeleyle gündemde.

Apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra 3 ay içinde 12-13 kilo veren ünlü türkücünün son haliyse tüm sevenlerini derinden üzmüştü.

Apar topar hastaneye kaldırıldıktan sonra 3 ay içinde 12-13 kilo veren ünlü türkücünün son haliyse tüm sevenlerini derinden üzmüştü.

Turgut'u ziyaret eden Gülben Ergen'se "Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor" diyerek destek istemişti:

Maddi yönden ciddi sorunlar çektiği konuşulan Ankaralı Turgut'un bugün yayınladığı videosunda, tedavisi için toplanan paraların çocukları tarafından kendisine ulaştırılmadığı iddiası gündeme damgasını vurdu.

Maddi yönden ciddi sorunlar çektiği konuşulan Ankaralı Turgut'un bugün yayınladığı videosunda, tedavisi için toplanan paraların çocukları tarafından kendisine ulaştırılmadığı iddiası gündeme damgasını vurdu.

"Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş."

Ankaralı Turgut’la evlatları arasındaki gerilim kısa sürede arttı. Aile içinden taşıp sosyal medyaya yansıyan tartışmada sanatçının kızı Özlem’in iddiaları bir kez daha tansiyon yükseltti.

Ankaralı Turgut’la evlatları arasındaki gerilim kısa sürede arttı. Aile içinden taşıp sosyal medyaya yansıyan tartışmada sanatçının kızı Özlem’in iddiaları bir kez daha tansiyon yükseltti.

TikTok'tan paylaşım yapan Özlem "Bunca zaman senin kahrını ben çektim. Yeri geldi ayakçın oldum, yeri geldi hizmetçin oldum, yeri geldi kölen oldum..." diyerek sözlerine başladı.

TikTok'tan paylaşım yapan Özlem "Bunca zaman senin kahrını ben çektim. Yeri geldi ayakçın oldum, yeri geldi hizmetçin oldum, yeri geldi kölen oldum..." diyerek sözlerine başladı.
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