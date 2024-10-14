İhanet İddiaları Kazan Kaynatmıştı: Onur Atilla ile Ayrılan Nez Suçlayıcı İfadelerlerle Sessizliğini Bozdu!
İhanet İddiaları Kazan Kaynatmıştı: Onur Atilla ile Ayrılan Nez Suçlayıcı İfadelerlerle Sessizliğini Bozdu!
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Güldür Güldür Show programıyla epey popüler hale gelen Rüştü Onur Atilla 2014 yılında evlendiği, iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız'la 22 Haziran'da boşanmıştı. Ünlü ismin boşanmayı Instagram hesabı üzerinden duyurması da gündem olmuştu.
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Boşanmanın üzerinden sadece 20 gün geçmişti ki Atilla, ünlü şarkıcı Nez'le olan aşkını cümle aleme duyurmuştu.
Yılın aşkının boşanmanın üzerinden çok geçmeden başlaması da "ihanet" iddialarını doğurmuştu. Atilla'nın, evli olduğu dönemde Nez'le birliktelik yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.
Onur Atilla ve Nez, "Evliliği Nez bitirdi!" yorumları karşısında sert tepki gösterirken Sinem Ayyıldız'ın sözleri ihanet iddiasını güçlendirmişti.
Kimilerine göre "Bu aşk uzun sürebilir" diye düşündürten birliktelik hiç de tahmin edildiği gibi olmamış ve Nez geçtiğimiz aylarda ilişkinin bittiğini sosyal medyadan duyurmuştu.
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tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre; Nez, ünlü oyuncudan ayrıldıktan sonra ilk kez kameralara açıklamalarda bulundu.
Ex aşkını suçlayan Nez, "Biz birbirimizi tanıma sürecindeydik. O süre içerisinde de ne yazık ki Türkiye'ye deklare (duyurmak) edildi. Beyefendi fotoğraf paylaştı. Fotoğraf çok erken paylaşıldı. Gerek yoktu böyle bir şeye. Ben şahsen isterdim ki aradan aylar geçsin. Çok yeni bir ayrılık olduğu için bu böyle algılandı" diyerek sitemde bulundu.
İhanet iddiaları hakkındaki sorulara da cevap veren Nez'den "Bu kadar abartmaya gerek yok. Çünkü evlilikler de bir günde bitmiyor. Yıllar öncesinden sorunlar başlıyor. Boşanma süreci, tarih almalar, evler ayrılmış, aylar olmuş. Bunun benim alakası yok işte" açıklaması geldi.
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