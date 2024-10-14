İhanet İddiaları Kazan Kaynatmıştı: Onur Atilla ile Ayrılan Nez Suçlayıcı İfadelerlerle Sessizliğini Bozdu!

tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun özel haberine göre; boşanmasının üzerinden 20 gün geçtikten sonra aşk yaşamaya başladığı Rüştü Onur Atilla ile ilişkisi biten şarkıcı Nez'den ayrılık sonrası ilk kez açıklama geldi.