Kombini Yüzünden Eleştirildi: Konuyu Kadına Şiddet Üzerinden Ele Alan Çağla Şıkel'den Yonca Evcimik'e Destek
Kombini Yüzünden Eleştirildi: Konuyu Kadına Şiddet Üzerinden Ele Alan Çağla Şıkel'den Yonca Evcimik'e Destek
Geçtiğimiz akşam 90’lar gecesi için dinleyicisinin karşısına çıkan Yonca Evcimik'in sahne kombini kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti yüzünden hedef olan ünlü şarkıcının eleştirilmesine 'Kadına şiddete hayır' tarafından bakan Çağla Şıkel'den destek geldi.
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Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Yonca Evcimik "Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi sayısız parçasıyla milyonların kalbine taht kurmayı başarmış bir isim.
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Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve sempatik halleriyle de büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı bir ara yaptırdığı estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu.
Kendisi şu sıralar tam gaz devam ettiği konserleriyle ön planda. Geçtiğimiz aylarda sahnesinde giydiği bir kostüm epey gündem olmuştu.
16 Eylül'de 61. yaşını kutlayan Yonca Evcimik, önceki akşam 90'lar partisi kapsamında dinleyenlerinin karşısında çıktı.
Sadece şarkı söylemedi, aynı zamanda unutulmaz şovlara da imza attı. Sevilen şarkıcının sahnede giydiği kıyafetse yine birileri tarafından hedef seçildi.
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Kombini yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Evcimik'e tüm bunların aksine destek veren kişiler de oldu.
Yonca Evcimik'e yönelik sert sözleri "kadına şiddet" üzerinden değerlendiren Çağla Şıkel'se ünlü şarkıcının arkasında dimdik durdu.
Magazin sayfasının paylaşımı altına yorum yapan Çağla Şıkel "Kadına Şiddete Hayır!" diyerek çıkıştı.
Kombini ve dış görünüşüne yönelik eleştirileri hiç kale almadığını belirten Yonca Evcimik de gece damga vuran danslarından birini paylaştı.
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