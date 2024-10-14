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Kombini Yüzünden Eleştirildi: Konuyu Kadına Şiddet Üzerinden Ele Alan Çağla Şıkel'den Yonca Evcimik'e Destek

Kombini Yüzünden Eleştirildi: Konuyu Kadına Şiddet Üzerinden Ele Alan Çağla Şıkel'den Yonca Evcimik'e Destek

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
14.10.2024 - 18:16

Geçtiğimiz akşam 90’lar gecesi için dinleyicisinin karşısına çıkan Yonca Evcimik'in sahne kombini kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti yüzünden hedef olan ünlü şarkıcının eleştirilmesine 'Kadına şiddete hayır' tarafından bakan Çağla Şıkel'den destek geldi.

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Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Yonca Evcimik "Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi sayısız parçasıyla milyonların kalbine taht kurmayı başarmış bir isim.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Yonca Evcimik "Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi sayısız parçasıyla milyonların kalbine taht kurmayı başarmış bir isim.

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve sempatik halleriyle de büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı bir ara yaptırdığı estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu.

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve sempatik halleriyle de büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı bir ara yaptırdığı estetik işlemleriyle çok konuşulmuştu.

Kendisi şu sıralar tam gaz devam ettiği konserleriyle ön planda. Geçtiğimiz aylarda sahnesinde giydiği bir kostüm epey gündem olmuştu.

Kendisi şu sıralar tam gaz devam ettiği konserleriyle ön planda. Geçtiğimiz aylarda sahnesinde giydiği bir kostüm epey gündem olmuştu.

Kendisini eleştirenlerin yanı sıra destek olan bir kullanıcıyı görünce de ayakta alkışlamıştı:

16 Eylül'de 61. yaşını kutlayan Yonca Evcimik, önceki akşam 90'lar partisi kapsamında dinleyenlerinin karşısında çıktı.

16 Eylül'de 61. yaşını kutlayan Yonca Evcimik, önceki akşam 90'lar partisi kapsamında dinleyenlerinin karşısında çıktı.

Sadece şarkı söylemedi, aynı zamanda unutulmaz şovlara da imza attı. Sevilen şarkıcının sahnede giydiği kıyafetse yine birileri tarafından hedef seçildi.

Sadece şarkı söylemedi, aynı zamanda unutulmaz şovlara da imza attı. Sevilen şarkıcının sahnede giydiği kıyafetse yine birileri tarafından hedef seçildi.
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Kombini yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Evcimik'e tüm bunların aksine destek veren kişiler de oldu.

Kombini yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Evcimik'e tüm bunların aksine destek veren kişiler de oldu.

Yonca Evcimik'e yönelik sert sözleri "kadına şiddet" üzerinden değerlendiren Çağla Şıkel'se ünlü şarkıcının arkasında dimdik durdu.

Yonca Evcimik'e yönelik sert sözleri "kadına şiddet" üzerinden değerlendiren Çağla Şıkel'se ünlü şarkıcının arkasında dimdik durdu.

Magazin sayfasının paylaşımı altına yorum yapan Çağla Şıkel "Kadına Şiddete Hayır!" diyerek çıkıştı.

Magazin sayfasının paylaşımı altına yorum yapan Çağla Şıkel "Kadına Şiddete Hayır!" diyerek çıkıştı.

Kombini ve dış görünüşüne yönelik eleştirileri hiç kale almadığını belirten Yonca Evcimik de gece damga vuran danslarından birini paylaştı.

Kombini ve dış görünüşüne yönelik eleştirileri hiç kale almadığını belirten Yonca Evcimik de gece damga vuran danslarından birini paylaştı.

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