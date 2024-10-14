Kombini Yüzünden Eleştirildi: Konuyu Kadına Şiddet Üzerinden Ele Alan Çağla Şıkel'den Yonca Evcimik'e Destek

Geçtiğimiz akşam 90’lar gecesi için dinleyicisinin karşısına çıkan Yonca Evcimik'in sahne kombini kısa sürede gündem oldu. Kıyafeti yüzünden hedef olan ünlü şarkıcının eleştirilmesine 'Kadına şiddete hayır' tarafından bakan Çağla Şıkel'den destek geldi.