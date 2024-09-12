Yonca Evcimik Kombinine Gelen Bebek Bezi Eleştirilerinin Arasında Kendisini Koruyan Bir Kullanıcıyı Alkışladı
Yonca Evcimik Kombinine Gelen Bebek Bezi Eleştirilerinin Arasında Kendisini Koruyan Bir Kullanıcıyı Alkışladı
Geçtiğimiz günlerde çıktığı sahnesinde dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan Yonca Evcimik'in kombini dile düşmüştü. Ünlü şarkıcı bebek bezine benzetilen sahne kıyafetine gelen eleştirilere tepki gösteren bir kullanıcıyı bağrına bastı!
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"Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi dillerde yer edinen pek çok şarkısıyla gönülleri fetheden Yonca Evcimik 90'ların en popüler şarkıcılarından biri olmuştu.
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Kariyeri kadar özel hayatıyla da adını sıkça söz ettiren Evcimik bir dönem yaptırdığı operasyonlarla çok konuşulmuştu.
Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, durmaksızın saçtığı gülücükleriyle gönülleri fetheden ünlü şarkıcı sahne şovları ve kendine has tarzıyla gündeme damga vurmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz akşam Fethiye'de yapılan bir 90'lar partisinde sahneye çıkan Yonca Evcimik'in bebek bezine benzetilen sahne kıyafeti fena dile düştü.
Eleştirilerin içinde "Yorumlar şaka mı? 30 Yıldır böyle bu kadın neden şimdi garip geliyor? Şarkıcıdan önce bir dansçı kendisi böyle giyinmesi normal" diyerek ünlü şarkıcıya destek veren bir kullanıcı da çıktı.
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Eleştirilerin arasında kendisini koruyan kullanıcının paylaşımına kayıtsız kalmayan Yonca Evcimik "Yoruma kocaman bir alkış" diyerek kalpler bıraktı.
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