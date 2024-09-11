OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Hülya Avşar'ın "Kızlığını Satmadın mı?" Sorusuyla Bekaret Tekliflerini Açıkladı

'Sonra başka bir teklif geldi. Ona 'tamam' demiştim, parayı da göndermişti. Daha benim yaşıtım, genç, yakışıklı, zengin bir erkek. Normalde de okey diyebileceğim biri ve para da göndermişti önden direkt güven. Tatile gideriz otele, 3-4 gün tatil yaparız falan. Sonra ben tarih yaklaştıkça yine korktum dedim ki 'Kusura bakma, istiyorsan paranı geri göndereyim. Yapamam yani' dedim. Sonra parayı da istemedi bende kaldı.'