OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Hülya Avşar'ın "Kızlığını Satmadın mı?" Sorusuyla Bekaret Tekliflerini Açıkladı
OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Hülya Avşar'ın "Kızlığını Satmadın mı?" Sorusuyla Bekaret Tekliflerini Açıkladı
Her paylaşımı ve açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen OnlyFans fenomeni Merve Taşkın son olarak Hülya Avşar'ın sunduğu YouTube programının konuğu oldu. Taşkın, 'Kızlığını satmadın mı?' diye soran Avşar'ın sorusu karşısında bekareti için gelen teklifleri tek tek anlattı.
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Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın, "müstehcen" bulunan kareleri yüzünden şikayet edilmiş, arından da mahkeme kombiniyle gündem olmuştu.
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Yargılandığı davadan beraat eden fenomenin yetişkin platformu olarak adlandırılan OnlyFans üzerinden sağladığı kazancını "100 bin dolar kazanıyorum ama yetmiyor hedefim 1 milyon dolar" sözleriyle açıklaması da çok konuşulmuştu.
Her adımıyla olan Merve Taşkın popülerliğinin artmasıyla beraber pek çok programa da konuk olmaya başladı.
Ardından Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu olan ünlü fenomen "Kimse inanamayacak ama kendi iç dünyamda seks benim için çok gerekli bir şey değil" ifadelerini kullanmıştı.
Merve Taşkın bu sefer de YouTube'da yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk oldu. Her sözüyle Avşar kızına ter döktüren fenomen özel hayatına dair pek çok detay verdi.
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Gökhan Çınar'ın programında arkadaşlarının kendisine "Bekaretini satmalısın, daha yüksek ücretler verilebilir" dediği anları hatırlatan Hülya Avşar'dan "Kızlığını satmadın mı?" sorusu geldi.
"Yok, öyle bir teklif geldi. Bakire olunca daha çok para veriyorlar" diyerek söze giren Merve Taşkın "Bunun için diktirenler ve bakireymiş gibi taklit edenler de var zaten" ifadelerini kullanıp konuşmasına devam etti:
"Düşündüm, çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için. Ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve sonra yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim. Aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi, daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim ya da gelmek üzereydim."
"Seksten de korkuyordum. Acıyacak mı, nasıl bir his... Bir arkadaşımla konuşmuştum 'seks yapınca her yer kan oluyor. ' Bilinç altımda bunlar var ve inanılmaz korkuyordum" diyerek ağızları açık bıraktı.
"Şeyi düşünüyorum; para verdiğin birine sözün geçecek mi, nazın geçecek mi, canını acıtacak mı, acıtmayacak mı? Şimdi normal biri olsa, 'İstemiyorum' dersin ya da hani ne bileyim canın acırsa tepki gösterirsin. Bunda nasıl olacak; kaba mı, kibar mı? Korktuğum için yapamadım."
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"Sonra başka bir teklif geldi. Ona 'tamam' demiştim, parayı da göndermişti. Daha benim yaşıtım, genç, yakışıklı, zengin bir erkek. Normalde de okey diyebileceğim biri ve para da göndermişti önden direkt güven. Tatile gideriz otele, 3-4 gün tatil yaparız falan. Sonra ben tarih yaklaştıkça yine korktum dedim ki 'Kusura bakma, istiyorsan paranı geri göndereyim. Yapamam yani' dedim. Sonra parayı da istemedi bende kaldı."
"Şanslı bir insanım" diyen Merve Taşkın "Baktım ki olmayacak bu ilk seferde bakireyken. Sonra kendime uygun normal birini seçeyim dedim. Para muhabbetinin geçmeyeceği biriyle oldu. Öteki türlü çok korkum vardı. O kadar korkulacak bir şey de yokmuş ama" ifadelerini kullandı.
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