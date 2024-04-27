Bir Dönem Seks İşçiliği Yaptığı Açıklayan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Yaşadıklarını Açık Açık Anlattı
Bir Dönem Seks İşçiliği Yaptığı Açıklayan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Yaşadıklarını Açık Açık Anlattı
OnlyFans fenomeni Merve Taşkın her paylaşımı ve açıklamasıyla gündeme oturuyor desek yeridir. Zaman zaman programlara katılan Taşkın, Katarsis X-TRA'da Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. Bir zamanlar eskortluk yaptığını söyleyen fenomenin açıklamaları duyanları şaşkına çevirdi.
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Sosyal medyada paylaştığı pozlarını "müstehcenlik" içerdiği savunularak şikayet edilen OnlyFans fenomeni Merve Taşkın mahkemede giydiği kıyafetlerle gündem olmuştu.
Özellikle o dönemden beri yakından tanınan Taşkın'ın yetişkin platformu olarak adlandırılan OnlyFans üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını söylemesi ise apayrı bir olay olmuştu.
Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra katıldığı programdaki açıklamalarıyla da dikkat çeken fenomen geçtiğimiz aylarda Taner Çağlı'nın YouTube programına katılmış ve "seksten uzağım" açıklamasıyla öne çıkmıştı.
Fenomen Merve Taşkın bu sefer de Katarsis X-TRA’da Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Programdaki açıklamalar karşısında zaman zaman ağızımız da açık kaldı.
Çınar'ın "Sen bir teşhirci olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna "Bizim toplumumuz çok mu ahlaklı? Haberlerde gördüğümüz şeyler ya da benim DM'lerim. Bakmak istiyorlar ve bunu ben zorla yapmıyorum" diyen Taşkın "Ben teşhirciysem, teşhire maruz kalmayı tercih ediyorlar." dedi.
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Kendisinden istenenleri sıralayan OnlyFans fenomeni "Çorap almak isteyen oluyor. İç çamaşırı almak isteyen oluyor. Giydiğim ayakkabıyı yalamak isteyen oluyor. Çiğnediğim sakızı almak isteyen oluyor. Kimi normal dümdüz görüşmek istiyor. Benim başka bir erkekle yaşadığım cinselliği görmek isteyen oluyor. Köle muhabbetleri falan var" ifadelerini kullandı.
Cinsel hayatı hakkındaki sorulara ise "Oldum olası normal insanlar gibi sekse karşı çok ısınamadım. Kimse inanamayacak ama kendi iç dünyamda seks benim için çok gerekli bir şey değil. İçimden gelmiyor" yanıtını verdi.
İstanbul'a ilk geldiği zamanlarda 2 yıl eskortluk yaptığını açıklayan Merve Taşkın, "Aslında OnlyFans da bu benim hayatımdan çıktı" diyerek devam etti:
"Sonrasında OnlyFans kullanmaya başladım ve zaten öyle bir şey de istemiyordum. Ama hayallerime giden yolda ailem destek olmadığı için bunu yapmam gerekiyordu kendimce."
"Bunu yapmadan önce benim seks hayatım yoktu, bakireydim" diyen Taşkın "Deneyimim olmadığı için de "böyle bir deneyimi ilk bu şekilde mi yaşmalıyım?" diye düşündüm."
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"Bunu yapan arkadaşlarımdan bazıları, bakire olduğum için 'Bekaretini satmalısın, daha yüksek ücretler verilebilir' diyordu."
"Sekse karşı hep bir fobim vardı, korkuyordum. Korku varken bu korkuyla tanımadığım bir insanla mı bunu yapmalıyım ya da o insan benim nazımı ne kadar çekecek diye düşünüyordum."
Bu konu üzerine uzunca bir süre düşündüğünün de altını çizen Merve Taşkın, "Satmaktan vazgeçip ilk aşama için daha duygu hissettiğim, beğendiğim, ilgi alanımda olan biriyle böyle bir şey deneyimledim." dedi.
OnlyFans fenomeni sonrasında da "Ama sonrasında tabii kendimi daha rahat hissettiğim ve deneyimlediğim bir şey olduğu için belli bir ücret karşılığıyla birileriyle görüşüyordum." açıklamasında bulundu.
Merve Taşkın'ın katıldığı programı izlemek isteyenler için de linki buraya bırakıyoruz 👇🏻
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