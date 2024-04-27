Bir Dönem Seks İşçiliği Yaptığı Açıklayan OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın Yaşadıklarını Açık Açık Anlattı

'Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor' açıklamasıyla bu kazancın da yetersiz olduğunu ve bu kazancın en az 1 milyon dolar olması gerektiğini söylemesi çoğumuza 'pes' dedirtmişti.