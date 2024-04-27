Hasan Can Kaya'nın "Veteran Komedyen" Çıkışına Tepkisiz Kalmayan Cem Yılmaz 'dan G.O.R.A. Göndermesi!

Son günlerde gönderme yapmalara doyamayan Cem Yılmaz bu sefer de popüler komedyen Hasan Can Kaya'yı gözüne kestirmişti. Hasan Can Kaya'nın 'veteran' çıkışıyla sessizliğini bozmasından sonra yine yerinde duramayan Cem Yılmaz'dan bu sefer de G.O.R.A. filmiyle gönderme geldi.