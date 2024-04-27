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Hasan Can Kaya'nın "Veteran Komedyen" Çıkışına Tepkisiz Kalmayan Cem Yılmaz 'dan G.O.R.A. Göndermesi!

Hasan Can Kaya'nın "Veteran Komedyen" Çıkışına Tepkisiz Kalmayan Cem Yılmaz 'dan G.O.R.A. Göndermesi!

Cem Yılmaz Hasan Can Kaya
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
27.04.2024 - 09:31

Son günlerde gönderme yapmalara doyamayan Cem Yılmaz bu sefer de popüler komedyen Hasan Can Kaya'yı gözüne kestirmişti. Hasan Can Kaya'nın 'veteran' çıkışıyla sessizliğini bozmasından sonra yine yerinde duramayan Cem Yılmaz'dan bu sefer de G.O.R.A. filmiyle gönderme geldi.

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Epey uzun bir aranın ardından CMXXIV gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz zaman zaman kafa karıştıran göndermeleriyle gündemden düşmez oldu.

Epey uzun bir aranın ardından CMXXIV gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz zaman zaman kafa karıştıran göndermeleriyle gündemden düşmez oldu.

Tüm olaylar eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesine yaptığı iki ayrı göndermeyle başlamıştı. Ardından konuya tepkisiz kalmamayı tercih eden ünlü güzelden de misilleme gibi yanıt gelince ortalık daha da karışmıştı.

Tüm olaylar eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesine yaptığı iki ayrı göndermeyle başlamıştı. Ardından konuya tepkisiz kalmamayı tercih eden ünlü güzelden de misilleme gibi yanıt gelince ortalık daha da karışmıştı.

Şimdi ne paylaşacak diye takipçilerini merak ettirecek düzeye getiren Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarını eskisinden daha aktif kullanmaya başlamıştı. Bilet fiyatları yüzünden tartışma yaratan ama satışa çıkınca da yok satan gösterisinden sızan espriler konusuna da verdiği tepkiyle dikkat çekmişti.

Şimdi ne paylaşacak diye takipçilerini merak ettirecek düzeye getiren Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarını eskisinden daha aktif kullanmaya başlamıştı. Bilet fiyatları yüzünden tartışma yaratan ama satışa çıkınca da yok satan gösterisinden sızan espriler konusuna da verdiği tepkiyle dikkat çekmişti.

Detayları da burada anlatmıştık:

Geçtiğimiz günlerde bambaşka bir olaya imza atan Yılmaz'ın gösteri anında konuyu Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına getirip genç komedyene sataşması çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde bambaşka bir olaya imza atan Yılmaz'ın gösteri anında konuyu Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına getirip genç komedyene sataşması çok konuşulmuştu.

Konuyu merak edenleri de böyle alalım 👇

Futbol oynarken düşüp omzunu kırdıktan sonra 5 saatlik bir operasyon geçiren Kaya, Yılmaz'ın kendisine sataşmasına sessiz kalmamıştı.

Futbol oynarken düşüp omzunu kırdıktan sonra 5 saatlik bir operasyon geçiren Kaya, Yılmaz'ın kendisine sataşmasına sessiz kalmamıştı.
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Muhabir Online'ın özel haberine göre, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” diyen Kaya'nın cevabı da büyük ses getirmişti.

Muhabir Online'ın özel haberine göre, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” diyen Kaya'nın cevabı da büyük ses getirmişti.

O anları da bu içeriğimizde anlatmıştık:

Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" açıklamasından sonra elbette cevapsız kalmayan Cem Yılmaz bu sefer de efsane filmi G.O.R.A.'dan bir sahne paylaştı.

Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" açıklamasından sonra elbette cevapsız kalmayan Cem Yılmaz bu sefer de efsane filmi G.O.R.A.'dan bir sahne paylaştı.

Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı bir de kıvırcık saçları olan "Komutan Logar" karakterini paylaşıp yine hiçbir not düşmeyen Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı düşünüldü.

Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı bir de kıvırcık saçları olan "Komutan Logar" karakterini paylaşıp yine hiçbir not düşmeyen Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı düşünüldü.
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Cem Yılmaz'dan gelen yeni paylaşım üzerine sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇

Cem Yılmaz'dan gelen yeni paylaşım üzerine sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇
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Bakalım Hasan Can Kaya'dan bir cevap gelecek mi? Bu konu da Serenay Sarıkaya olayı gibi uzar mı acaba? Merakla bekliyoruz...

Bakalım Hasan Can Kaya'dan bir cevap gelecek mi? Bu konu da Serenay Sarıkaya olayı gibi uzar mı acaba? Merakla bekliyoruz...

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