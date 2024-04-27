Hasan Can Kaya'nın "Veteran Komedyen" Çıkışına Tepkisiz Kalmayan Cem Yılmaz 'dan G.O.R.A. Göndermesi!
Hasan Can Kaya'nın "Veteran Komedyen" Çıkışına Tepkisiz Kalmayan Cem Yılmaz 'dan G.O.R.A. Göndermesi!
Son günlerde gönderme yapmalara doyamayan Cem Yılmaz bu sefer de popüler komedyen Hasan Can Kaya'yı gözüne kestirmişti. Hasan Can Kaya'nın 'veteran' çıkışıyla sessizliğini bozmasından sonra yine yerinde duramayan Cem Yılmaz'dan bu sefer de G.O.R.A. filmiyle gönderme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Epey uzun bir aranın ardından CMXXIV gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz zaman zaman kafa karıştıran göndermeleriyle gündemden düşmez oldu.
Tüm olaylar eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesine yaptığı iki ayrı göndermeyle başlamıştı. Ardından konuya tepkisiz kalmamayı tercih eden ünlü güzelden de misilleme gibi yanıt gelince ortalık daha da karışmıştı.
Şimdi ne paylaşacak diye takipçilerini merak ettirecek düzeye getiren Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarını eskisinden daha aktif kullanmaya başlamıştı. Bilet fiyatları yüzünden tartışma yaratan ama satışa çıkınca da yok satan gösterisinden sızan espriler konusuna da verdiği tepkiyle dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde bambaşka bir olaya imza atan Yılmaz'ın gösteri anında konuyu Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına getirip genç komedyene sataşması çok konuşulmuştu.
Futbol oynarken düşüp omzunu kırdıktan sonra 5 saatlik bir operasyon geçiren Kaya, Yılmaz'ın kendisine sataşmasına sessiz kalmamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhabir Online'ın özel haberine göre, “Oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş. İzledim ama olmamış.” diyen Kaya'nın cevabı da büyük ses getirmişti.
Hasan Can Kaya'nın "veteran komedyen" açıklamasından sonra elbette cevapsız kalmayan Cem Yılmaz bu sefer de efsane filmi G.O.R.A.'dan bir sahne paylaştı.
Twitter (X) hesabından, yıllar önce canlandırdığı bir de kıvırcık saçları olan "Komutan Logar" karakterini paylaşıp yine hiçbir not düşmeyen Yılmaz'ın Hasan Can Kaya'ya gönderme yaptığı düşünüldü.
Cem Yılmaz'dan gelen yeni paylaşım üzerine sosyal medya kullanıcılarından da yorum gecikmedi...👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Bakalım Hasan Can Kaya'dan bir cevap gelecek mi? Bu konu da Serenay Sarıkaya olayı gibi uzar mı acaba? Merakla bekliyoruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın