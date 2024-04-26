Dört Gözle Yolunu Bekliyorduk: Her Adımı Olay Olan Gonca Vuslateri Anne Oldu!
Dört Gözle Yolunu Bekliyorduk: Her Adımı Olay Olan Gonca Vuslateri Anne Oldu!
Bebeğinin babasıyla kimselerden habersiz evlenen Gonca Vuslateri, geçtiğimiz saatlerde anne oldu!
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Yalan Dünya dizisindeki "Vasfiye" karakteri ile hafızalarımıza kazınan Gonca Vuslateri'ni mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu hem sivri dili hem de meşhur had bildirmeleri ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Şimdilerde YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programı ile öne çıkan ünlü oyuncu Vuslateri, bir zamanlar anne olmak istemediğini açıklasa da "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle hamileliğini duyurmuş ve herkesi de şaşırtmıştı.
Tabii Vuslateri'nin hamilelik haberinden sonra bebeğin babası da merak konusu olmuş ve ünlü oyuncu bebeğinin babası ile kaşla göz arasında evlenerek yine herkesi şaşırtmayı başarmıştı.
Vuslateri, evliliği için ise "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik." demişti. Doğumuna gün sayan ünlü oyuncu geçtiğimiz saatlerde anne oldu ve kızı Asya'yı sonunda kucağına aldı!
Ünlü oyuncunun doğum haberini ise yakın arkadaşı Başak Sayan yaptığı paylaşımla duyurdu!
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Hoş geldin Asya bebek! Bakalım Vuslateri'nin eğlenceli annelik maceralarını ne zaman izleyeceğiz!
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