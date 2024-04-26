Sular Bir Türlü Durulmuyor: Banu Parlak'ın Dilan Polat İsyanına Kayınvalide Şükran Polat'tan Küfürlü Cevap!
Sular Bir Türlü Durulmuyor: Banu Parlak'ın Dilan Polat İsyanına Kayınvalide Şükran Polat'tan Küfürlü Cevap!
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkmış ve ikilinin tutukluğunun devamına karar verilmişti. Yaşanan olayların ardından Şükran Polat'tan Banu Parlak'a küfürlü cevap geldi!
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Hatırlarsanız Banu Parlak'ın iş yeri 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sularında kurşunlanmış ve ünlü fenomen yaşanan olayın ardından Engin ve Dilan Polat çiftinden şikayetçi olmuştu.
Polatların azmettirme davası geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüş ve Polat ailesinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
Mahkemenin ardından ise ortalık epey karışmış ve hem Dilan Polat'ın kayınvalidesi hem de eltisi yaşanan kaosa dahil olmuştu.
Banu Parlak'ın Dilan Polat isyanı da çok konuşulmuştu hatırlarsanız!
Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat'ın @ensonhaber'in Banu Parlak videosuna yaptığı yorum ise görenleri şoke etti 👇🏻
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Öfkesi bir türlü dinmeyen kayınvalide Şükran Polat, aynı zamanda Banu Parlak için "Bizim de sana güleceğimiz günler olacak" dedi.
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