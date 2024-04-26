Sular Bir Türlü Durulmuyor: Banu Parlak'ın Dilan Polat İsyanına Kayınvalide Şükran Polat'tan Küfürlü Cevap!

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla suçlanan Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısına çıkmış ve ikilinin tutukluğunun devamına karar verilmişti. Yaşanan olayların ardından Şükran Polat'tan Banu Parlak'a küfürlü cevap geldi!