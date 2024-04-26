Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun Nasıl Barıştığını Anlattı!
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun Nasıl Barıştığını Anlattı!
Birsen Altuntaş'ın programına konuk olan Feyza Civelek, eski aşıklar Doğukan Güngör'le Sıla Türkoğlu'nun nasıl barıştığını anlattı!
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Kızılcık Şerbeti'nin sıkı takipçisi olmasanız bile Fatih ve Doğa'nın aşkını mutlaka duymuşsunuzdur diye düşünüyoruz. Tabii Doğukan Güngör'le Sıla Türkoğlu'na da aşina olduğunuzu da.
Hatırlarsanız Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmiş ve ikili her ne kadar bunu onaylamasalar da bir ilişkinin yaşanıp bittiği çok konuşulmuştu.
Hatta sette ikilinin arasında öpüşme krizleri yaşandığı da ortaya atılan iddialar arasındaydı. Hatta Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek bir açıklamasında "Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." demiş ve Doğukan Güngör de bu paylaşımı beğenmişti.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kızılcık Şerbeti ekibi dizilerinin tanıtımı için Cannes'a gitmiş ve Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün samimi halleri hepimizin dikkatini çekmişti. Festivalin ardından ikilinin partideki samimi ve eğlenceli anları ise yeniden barıştıklarını düşündürtmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde Birsen Altıntaş'ın YouTube programına konuk olan Feyza Civelek ikilinin nasıl barıştığını anlattı! Doğukan Güngör ile daha yakın olduğunu söyleyen Civelek, Türkoğlu ve Güngör ikilisinin festivalde barıştığını söyledi.
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"Doğukan bir adım attı, bence olgunluk gösterdi. Ve düzeldiler, düzeldikleri için çok mutluyum" diyen Feyza Civelek, ikilinin arasının bir daha bozulmasını istemediğini de dile getirdi.
Feyza Civelek'in açıklamalarının tamamını izlemek isteyenler için 👇🏻
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